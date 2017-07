Angola: Le MINFAMU et la FAO signent un accord de coopération

Luanda — Un accord de coopération de projet pilote d'appui à la promotion de l'apiculture au profit des femmes rurales dans le sud de l'Angola a été signé mardi, à Luanda, par le Ministère de la Famille et Promotion de la Femme (MINFAMU) et l'Organisation Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Le projet, d'une durée de deux ans, vise à contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi qu'à renforcer les capacités de résilience des populations vulnérables.

Il a comme principal objectif l'autonomisation des femmes et des jeunes, qui représentent 90 pour cent des bénéficiaires dans ce domaine.

Selon la titulaire du portefeuille de la Famille, Filomena Delgado, le projet pilote aidera à mobiliser de nouveaux fonds et à permettre la promotion du secteur apicole par la production et en particulier dans les progrès de la qualité et commercialisation du miel, qui servira de base pour le programme national de développement de l'apiculture en Angola.

Filomena Delgado a fait savoir que le soutien financier était un effort entre la FAO et le PNUD avec la contribution du MINFUMA à la mobilisation des communautés et la responsabilité du suivi pour la formation des bénéficiaires.

Il a informé que dans une première phase, seront formés 250 bénéficiaires et postérieurement augmenter la capacité, parce que l'objet est d'atteindre trois provinces commençant par la plus démunie, notamment la province de Cunene.

La gouvernante a ajouté que l'objet était d'aligner le projet avec les objectifs du développement durable, principalement la réduction de la pauvreté et de la faim, l'égalité des sexes et la durabilité économique.

A son tour, le représentant de la FAO en Angola, Mamoudou Diallo, a déclaré que le projet pilote conjoint de deux agences de l'ONU, notamment la FAO et le PNUD, va résulter à un programme national de promotion de l'apiculture en Angola, contribuant à atteindre l'objectif du Développement Millénaire.

Il a souligné que 500 mille dollars avaient été investi dans le projet, dont la moitié en liquide et l'autre partie pour la formation et les équipements.

Selon lui, le programme s'inscrit dans la politique de diversification de l'économie, visant une croissance rapide et la génération des revenus pour les populations locales, en particulier celles qui sont touchées par les multiples effets de la sécheresse.

Ont assisté à la cérémonie, le représentant du PNUD en Angola, Henrik Larsen Fredborg.