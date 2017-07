Guinée: « Cellou Dalein Dialllo n'a pas de respect pour ses collègues », dénonce Telliano

« Dans le même registre, Jean Marc Telliano, a indiqué qu'ils avaient ensemble des choses à débattre entre eux localement dans le pays ,mais pas à l'extérieur de la Guinée »je pense que, Cellou Dalein Dialllo, n'a pas de respect pour ses collègues. C'est pourquoi nous avons fait un recule tactique afin que nous prenions notre avenir en main. Et je réitère que mon avenir n'a jamais été dans les mains de Cellou. Alors nous n'allons jamais participer à cette manifestation de rue. Et je tiens à informer tous que dans les jours à venir 15 partis politiques rejoindrons le Front Alternance Démocratique( FAD). » rassure t-il

Le président du Rassemblement Démocratique Intégrée de Guinée (RDIG), et membre du Front pour Alternance Démocratique (FAD), très amer envers le chef de fil de l'opposition Guinéen, Cellou Dalein Dialllo, par rapport à cette marche pour exiger du gouvernement de l'application des accords paraphés. »Moi je ne vois aucune raison de manifester dans la rue. Au moment où nous avons établi un chronogramme de marche et de meeting c'est en ce moment que le chef de fil à multiplier ses voyages à l'extérieur du pays comme ,Alpha Condé, qu'on critiquait chaque fois. »

