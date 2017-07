Guinée: Insalubrité - Un collectif d'artistes assainit le quartier Dabondy

Et au célèbre artiste Takana Zion de préciser que le Collectif montre juste l'exemple. Car, ajoute-t-il, «On ne peut pas nettoyer toute la Guinée, c'est juste une manière d'interpeller la conscience de tout un chacun. Nous voulons que Conakry soit la capitale la plus propre du monde. Si nous unissons nos efforts nous réussirons».

L'objectif du mouvement, souligne le coordinateur du collectif Camara Mangué, c'est de rendre Conakry propre. «On ne peut pas assainir tout Conakry, mais on veut juste donner l'exemple et faire comprendre aux gens que si on s'y met on peut rendre notre Capitale propre. C'est une question de mentalité il faut que tout le monde se remette en cause pour faire quelque chose pour son pays».

Le mouvement Wonkaï 2020 est un collectif d'artistes composé notamment du regaeman Takana Zion, des rappeurs comme Diani Alpha, Singleton, Steeve ainsi que des managers et opérateurs culturels et des jeunes volontaires.

