Sénégal: Déclaration de Dakar de la plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité

Photo: EttuJamm

Caravane de la Plateforme de Veille des Femmes pour la Paix et la Sécurité au Sénégal

document

La Plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité notamment pour des élections apaisées au Sénégal, considère que :

Les élections de manière générale, font partie des principaux piliers des démocraties d’un pays. Elles sont surtout un moyen accepté pour la légitimité des institutions de gouvernance, qu’elles soient locales ou nationales.

Cependant constat est fait qu’elles sont souvent aussi à l’origine de toutes sortes de violences. Les périodes pré – électorales, électorales et post électorales sont particulièrement sensibles. Ce sont des moments qui peuvent engendrer des violences en exposant les populations notamment les plus vulnérables. Et ce sont surtout les femmes et les jeunes qui sont les premiers à subir les soubresauts.

La Plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité constate que :

Le Sénégal fait partie aujourd’hui des rares pays en Afrique jouissant d’une stabilité et d’une démocratie citée en exemple un peu partout. Le Sénégal est jusqu’à présent épargné par les grandes secousses électorales et ses conséquences malheureuses. Cependant nous gardons encore dans notre mémoire le mauvais souvenir de la période pré – électorale de 2012 et toutes les violences vécues qui ont porté un coup dur à notre démocratie et ont failli véritablement la fragiliser.

La Plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité rappelle fortement qu’elle se départit de toute position partisane. La Plateforme est un mécanisme de prévention, d’alerte, de veille, de dialogue, de médiation pour la paix. Elle s’adosse à la résolution 1325 des NU et au protocole de Maputo dans son article 10. Le rôle qu’elle s’est assignée et dans lequel elle se maintient, à travers son groupe contact, son groupe de sensibilisation et de médiation, le réseau des jeunes, des médias, les observatrices, est d’œuvrer et d’apporter sa contribution pour l’instauration d’un climat de paix, de sérénité, de stabilité, de sécurité.

La Plateforme de veille des femmes se met en action :

En 2012 elle s’était levée, avec toutes les organisations de femmes, de jeunes, le réseau des médias, pour barrer la route à la violence, en mettant en action sa stratégie communément appelée les 3M que sont la médiation, la mobilisation, le monitoring et en mettant en place ETU JAMM, la salle de veille, reconnue aujourd’hui pour ses actions pour la paix et la sécurité. La contribution de taille de ETU JAMM pour éviter au pays de sombrer dans le chaos a été saluée par les autorités de tout bord.

Aux élections locales de 2014, ETU JAMM a marqué positivement sa présence, avec des observatrices bien formées et déployées dans de nombreux bureaux de vote à travers tout le pays.

Aujourd’hui à la veille des élections législatives annonçant déjà la couleur avec un début de campagne en turbulences, la Plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité, conformément à sa mission, se mobilise à travers une caravane nationale de sensibilisation et de dialogue, sa salle de veille ETU JAMM, ses rencontres fructueuses avec les autorités religieuses et coutumières, les autorités politiques, les leaders de tout bord, pour prévenir et exhorter à la tenue d’élections législatives apaisées, transparentes, équitables et démocratiques, des élections où la citoyenneté libre de s’exprimer en toute responsabilité et sérénité sera la seule gagnante.

La Plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité Réaffirme sa mission principale de promotion de la paix et du dialogue pour un processus électoral libre, équitable, transparent et non violent. Elle lance avec ETTU JAMM un vibrant appel :

- Aux partis politiques et aux institutions gouvernementales, à contribuer par tous les moyens au bon déroulement du processus électoral.

- Aux populations, notamment les familles, les femmes, les jeunes, à œuvrer en toute citoyenneté pendant les phases de campagne et post - électorale pour la sauvegarde de la paix et de la sécurité.

- Aux femmes en politique pour un leadership serein, à faire la promotion de la paix et à en être les gardiennes dans les partis politiques.

- Aux médias d’opter pour un discours serein et citoyen en ces moments de grande sensibilité

La Plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité

- Sollicite la voix pacifique très écoutée de nos Leaders religieux pour l’instauration d’un climat apaisé.

- Demande aux populations, aux autorités de quelque bord qu’elles se trouvent, à tous les citoyens, de revenir au Sénégal des valeurs où les différends et divergences ont toujours pris le parti de se régler par le dialogue, la concertation, la solidarité, le respect de la différence.

Sans la paix, il ne peut y avoir de développement. Toute obstruction à la paix bâillonne la démocratie.

Fait à Dakar ce 11 juillet 2017

Le symposium de Dakar