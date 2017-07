Afrique: Le leader de la banque au Cameroun Afriland rachète la plus grande banque congolaise

L'annonce a été le 12 juin dans la soirée, par le Gouverneur de la Banque centrale du Congo (BCC). Le 13 juin dernier, la radio Okapi de Kinshasa, capitale de la République démocratique (RDC) confirait le rachat, la veille, de la First International Bank (Fibank SA par la banque « internationale » camerounaise Afriland First Bank du milliardaire Paul Kammogne Fokam (PKF). Ce rachat des actifs et passifs de la Fibank intervient après que le gouverneur de la Banque Centrale du Congo a annoncé le 9 juin - trois jours avant - la dissolution de Fibank.

Le Gouverneur Deogratias Mutombo Mwana Nyembo expliquait que « les actionnaires de la Fibank n'ont pas été capables d'apporter les capitaux frais, encore moins d'ouvrir le capital social de cette banque "malade" à d'autres investisseurs ». « Conformément aux dispositionsdes articles 22, 23, 39, 56, 62 et 77 de la loi relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, la First international Bank RDC est mise en liquidation forcée », a déclaré Deogratias Mutombo.

A cet effet, a-t-il ajouté, « le cabinet Elie Ngomo Tongbo Bangaye a été nommé liquidateur de cette institution bancaire », déclarait-il cette fois sur les colonnes de Média Congo. La Banque centrale du Congo (Bcc) demande ainsi aux actionnaires,administrateurs, déposants et toute disposant à titre quelconque d'un droitsur lesfonds ou avoirs conservés ou détenus par la Fibank RDC s.a, de faire valoir leurs créances en application des dispositions de l'article 64 de la loi bancaire, au liquidateur dans un délai de 60 jours.

Au siège d'Afriland First Bank à Yaoundé, sis Place de l'Indépendance, le rachat de la plus grande banque congolaise est confirmé par des sources officielles. Lesquelles sources regrettent seulement de ne pas pouvoir mettre à disposition le total bilan de la filiale d'Afriland First au Congo Kinshasa. Néanmoins, précise la source officielle, Afriland compte déjà 14 agences aux pays de Joseph Kabila Kabangué.

Liquidation-transfert

Selon les spécialistes sur place en RDC, c'est une première en Rd Congo. « Liquidation-Transfert ». L'opération a consisté à céder les actifs sains de la First International Bank (Fibank SA) à une autre banque fonctionnelle. Et les actifs toxiquessont confiés à un cabinet privé pour recouvrer ces créances. Si aucun chiffre n'a été avancé jusque-là au sujet de ce transfert et/ou acquisition, ce qui est certain est que la Fibank avait besoin d'une recapitalisation d'environ 40 millions de dollars américains, soit plus de 23 milliards de FCFA (1 dollar US = 576,617 FCFA, cours actuel).

Un Expert du secteur bancaire proche de la Banque Centrale du Congo a confié au journal Zoom Eco que le nouvel acquéreur a entamé le processus de prise en mains de ces activités à partir le même lundi 12 Juin 2017. Quant

aux déposants, tout va continuer normalement. Cela signifie que les clients de l'ex. Fibank seront directement orientés vers Afriland First Bank pour poursuivre avec leurs opérations. Leurs droits sont donc garantis. Le personnel sera également orienté vers le repreneur selon les modalités qu'il jugera utiles, a souligné une source à la Bcc. Tous les actifs toxiques qui seraient évalués à 36 millions Us (constitués de crédits non remboursés notamment par les

institutions publiques),soit 20,75 milliards de FCFA sont confiés au Cabinet Elie Tongo Ngomo Bangaye (désigné Liquidateur) afin de les recouvrer dans un délai précis.

« La BCC demande aux Actionnaires, Administrateurs, Déposants et toute personne disposant à titre quelconque d'un droit sur les fonds ou les avoirs conservés ou détenus par la Fibank SA, de faire valoir leurs créances en application de l'article 64 de la présente Loi, au Liquidateur dans un délai de 60 jours à dater de ce 8 Juin 2017 pour les résidents et 120 jours francs pour les non-ré- sidents », a indiqué l'Avis public signé par Déogracias Mutombo Mwana Nyembo et affiché à la Fibank et à toutes ses agences.