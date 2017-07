Afrique: G20 - Une phrase de Macron sur la surnatalité en Afrique fait polémique

La Maison des Esclaves de l'Ile de Gorée et le musée Robben Island en Afrique du Sud ont signé un… Plus »

« Raciste », « condescendant », fruit d'une « vision colonialiste »... Les qualificatifs dans la presse étrangère et sur les réseaux sociaux sont unanimement critiques. En cause, cette phrase du président français : « Quand des pays ont encore sept à huit enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien ».

C'est une phrase qui depuis quelques jours fait bondir les réseaux sociaux. Interrogé sur la situation de l'Afrique au sommet du G20, Emmanuel Macron a expliqué que, selon lui, l'un des défis du continent est «civilisationnel» et ses problèmes liés entre autre à la surnatalité, évoquant des femmes qui ont entre 7 et 8 enfants. Un raccourci jugé raciste par bon nombre d'internautes et de journaux à l'étranger.

