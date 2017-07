Cameroun: Festi-Ebassa - Priorité à la musique

Du 5 au 8 juillet dernier, s'est tenue à Yaoundé la 3ème édition de ce festival

La valorisation, la conservation et la pérennisation de l'identité culturelle est la visée première du comité d'organisation du Festi-Ebassa. Ce, à travers les danses traditionnelles. En effet, du 5 au 8 juillet dernier à l'esplanade du stade Omnisports à Yaoundé, la culture du Mbam a été au centre de multiples activités festives. Des expositions : statuts, vêtements traditionnels, colis et bijoux dans une cinquantaine de stands animés par des rythmes des tams-tams et balafons par le biais des concerts musicaux. C'était en présence des autorités administratives, traditionnelles et de nombreux invités.

Des monstres sacrés de la musique bantou en général et du Mbam dans la région du Centre en particulier, ont donné la joie au cœur à des milliers de fils et filles de cette localité rejoint par des curieux et invités de la ville de Yaoundé. Lancé par Pascal Serge Oumarou Nguiaro, délégué régional de la Culture pour le centre, représentant le ministre des Arts et de la Culture Narcisse Mouelle Kombi, en présence de sa majesté Célestin Ayangma président du conseil des chefs des traditionnel de Yambassa, le Festi-Ebassa a connu la participation de multiples artistes musiciens du terroir.

Billy Ngoman, David Baliaba, Lily Washington, Cyrille Nkono, Lucky et biens d'autres. Le festi-ebassa, la grande messe de la culture du département du Mbam s'est déroulé cette année sous le thème « Culture et développement ». Avec un accent particulier sur la musique, le promoteur du festival Angelbert Andenguélé Onanena, rappelle qu'entre autres objectifs, le festival veut permettre au peuple camerounais et du grand Mbam en particulier de se ressourcer sur les fondements de la danse traditionnelle, réfléchir sur les moyens de préserver en valorisant les traditions ancestrales et promouvoir les jeunes talents artistiques du Mbam à travers des concours.