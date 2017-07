Afrique: Le Japon et la BAD s'engagent pour le continent

Le gouvernement du Japon et la Banque africaine de développement ( BAD ) ont signé, le 3 juillet, une lettre d'intention destinée à lancer l'Initiative énergétique Japon-Afrique. Cette initiative offrira un soutien de poids au New Deal pour l'énergie en Afrique que la BAD a lancé en 2016, avec pour objectif l'accès universel à l'énergie en Afrique d'ici à 2025 -- en recourant notamment aux sources d'énergie disponibles et aux technologies les plus avancées.

L'accord a été conclu en marge du 29e Sommet de l'Union africaine, qui s'est déroulé les 3 et 4 juillet, à Addis-Abeba.

À la suite des discussions initiées par les dirigeants africains lors de la sixième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD-VI), à Nairobi en 2016, et de la visite du président de la Banque, Akinwumi Adesina, au Japon, le gouvernement japonais a confirmé son engagement à soutenir le développement de l'Initiative énergétique Japon-Afrique. Cette Initiative contribuera, de manière significative, aux efforts de l'Afrique pour parvenir à un accès universel à l'énergie et transformer ses systèmes énergétiques -- grâce à un bouquet énergétique équilibré et réaliste, mix de sources renouvelables et conventionnelles.

La Banque sera chargée d'élaborer les projets qui relèveront de l'Initiative énergétique Japon-Afrique, en étroite consultation avec ses pays membres régionaux (« PMR »). Le Japon est prêt à octroyer jusqu'à 6 milliards de dollars, sous forme de financements concessionnels et non concessionnels. Les projets qui seront menés dans le cadre de cette initiative permettront notamment de fournir de l'électricité aux ménages, aux écoles, aux hôpitaux, aux exploitations agricoles, aux industries et aux activités basées sur les techniques de cuisson propre. L'initiative japonaise vient compléter toute une gamme d'activités associées à des projets énergétiques publics et privés -- élaboration, construction et exploitation, grâce à un panachage de financement et d'assistance technique.

« Je me félicite de l'appui du Japon au New Deal pour l'énergie en Afrique avec cette initiative, qui constitue un autre jalon important de la longue collaboration entre la Banque et le Japon et un signal fort de l'adhésion sans réserve du Japon à la première des Cinq grandes priorités de la BAD, à savoir « "Eclairer l'Afrique et l'alimenter en énergie" ».

La Banque et le gouvernement japonais définiront, dans les prochaines semaines, les modalités de mise en œuvre de cette initiative pour soutenir efficacement les projets dès la fin de 2017.