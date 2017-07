Afrique Centrale: L'ONU épingle le Congo pour la «détention arbitraire» de trois prisonniers

Pour les experts de l'ONU, ces « trois personnes n'ont pas été présentées à un juge dans un délai raisonnable, ni pour la confirmation des charges, et encore moins pour la tenue de leur procès ». Ainsi Jean-Claude Mbango a été présenté à un juge « plus de deux ans après son arrestation ». « Ces violations rendent leur détention arbitraire » peut-on lire dans le document.

Arrêtés entre le mois de mars et le mois de mai 2013, Jean-Claude Mbango, Samba Mountou Loukossi et Ismaël Mabarry ont été détenus à la Direction générale de la sûreté territoriale pendant deux mois, sans que leurs avocats ne puissent les rencontrer. Puis ils ont été transférés à la maison d'arrêt de Brazzaville.

