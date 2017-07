Angola: Cuanza Sul - Recommandation de la construction de plus d'écoles

Sumbe — Les participants à la dernière session ordinaire du Gouvernorat provincial de Cuanza Sul, clôturée mardi, dans la ville de Sumbe, a recommandé la construction de plus d'écoles de différents niveaux d'enseignement, ainsi que plus la valorisation des enseignants.

Selon le communiqué final parvenu à l'Angop, les participants recommandent encore la valorisation des enseignants bénévoles, l'impartialité dans la réalisation de concours publics et le besoin urgent de l'expansion de l'enseignement supérieur dans la province.

Dans le secteur de la santé, les participants ont également recommandé que soient rapportées des informations sur l'état des infrastructures des hôpitaux généraux 17 de Septembro à Sumbe, Conda, Amboim et l'hôpital municipal de Porto-Amboim, ainsi que le fonctionnement de l'hôpital de Cela.

Quant au secteur de la pêche, les participants ont recommandé d'inclure dans le rapport des informations sur la gestion et le fonctionnement de la PESKWANZA, la construction du pont quai de Porto-Amboim, le traitement du poisson et la production de sel.

Dans l'agriculture, il a été recommandé dans le rapport des informations relatives au Centre d'Insémination Artificielle de Cela, ainsi qu'à la boucherie industrielle de Porto-Amboim.

Les participants ont examiné de manière positive, le projet de reconstruction, réhabilitation des routes secondaires et tertiaires à l'intérieur de la province, et le projet de récupération et expansion des routes nationales 100 et 120.

La dernière session ordinaire du gouvernorat provincial a également approuvé le procès-verbal de la session précédente, en ce qui concerne la présentation du rapport d'analyse 2012/2017, ainsi que les résultats obtenus.

Ont participé à la réunion, les vice-gouverneurs pour les secteurs techniques, politiques et social et économiques, les directeurs provinciaux, les techniciens du GEP et les administrateurs municipaux.