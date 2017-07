Congo-Kinshasa: Affaire Kamuina Nsapu - Les partisans du député Kanku passent à l'offensive

Pour le secrétaire général du MR, cette affaire d'enregistrement avait déjà fait l'objet d'un débat en août 2016. C'était lors d'un Conseil de sécurité présidé à Kananga par l'ancien vice-Premier ministre en charge de la sécurité Evariste Boshab Et le député Kanku avait été innocenté, a conclu Me Lucien Ingoli.

Le secrétaire général du Mouvement pour le renouveau, Me Lucien Ingole, a parlé d'une « justice instrumentalisée ». Une justice à deux vitesses qui se saisit avec empressement d'une information publiée dans le New York Times, et qui toujours selon Me Lucien Ingole, traîne des pieds pour ouvrir une enquête sur d'autres dénonciations qui avaient précédé : « Le même parquet général de la République n'a pas manifesté le même intérêt sur d'autres dossiers de blanchiment de capitaux et d'évasion fiscale énoncés par les medias. »

Dans une conférence de presse tenue à Kinshasa, Me Lucien Ingole, secrétaire général du Mouvement pour le renouveau, a parlé d'un acharnement contre le président de son parti. Le MR a réagi après la réception d'une invitation et d'un mandat de comparution destinés à Clément Kanku, en attendant un mandat d'amener.

