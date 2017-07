Togo: Mise en route des bonnes pratiques de gestion des déchets dangereux

Un atelier de formation sur les bonnes pratiques de gestion des déchets biologiques et chimiques dangereux a eu lieu ce mardi 11 juillet à Lomé.

Les différents acteurs concernés sont présents à la rencontre en vue d'établir ensemble un plan d'action de sensibilisation. Cet atelier a été organisé dans le but de sensibiliser les différents acteurs concernés par la thématique des déchets chimiques et biologiques. Ceci permettra de faire la réplication au niveau national des connaissances acquises par les experts nationaux au cours de l'atelier de formation régionale tenu à Dakar du 20 au 22 juin 2017.

Au terme de cet atelier, chaque participant devrait connaître les politiques et réglementations internationales et régionales clés relative à la gestion des déchets chimiques et biologiques dangereux.

Selon Casmir Nadjo N'Ladon, point focal national de l'initiative des Centres d'Excellence NRBC de l'Union Européenne, les déchets ont des impacts directs et indirects sur la santé humaine entraînant un empoissonnement ou une intoxication. « La connaissance parfaite des dangers liés aux déchets chimiques et biologiques, ainsi que la maîtrise de bonnes pratiques de leur gestion sont deux outilsfondamentaux qui nous permettront de gérer en toute sécurité le transport et l'élimination de ces déchets », a-t-il indiqué.

La dissémination de l'information se poursuivra par une série d'ateliers de sensibilisation qui seront organisés avec l'appui technique et financier de l'initiative des Centres d'Excellence NRBC de l'Union Européenne à travers le projet 35 et son module de travail 5, intitulé : « sensibilisation sur les questions de sécurité liées aux déchets des matières chimiques et biologique toxiques dangereuses ».