Togo: Kaboua conseille une synthèse des Constitutions de 1992 et 2002

Sage décision ou pas ? A chacun d'apprécier. Contrairement à ceux qui ne croient aucunement au travail qui sera fait par la Commission de réflexion sur les Réformes politiques, mise en place par le Chef de l'Etat togolais, et qui fustigent l'ajournement des travaux à l'Assemblée nationale togolaise sur le projet de loi sur les réformes soumis par l'ANC et l'ADDI, le président du MRC (Mouvement des Républicains Centristes), Abass Kaboua conseille une certaine partience.

Invité dans une émission en vernaculaire sur Kanal Fm en début d'après midi de ce mardi, l'ancien membre du CST et dont le parti a été pendant plusieurs années partenaire de l'ANC du Chef de file de l'opposition togolais, avant de s'en séparer sur un conflit de ménage, ce leader politique a assuré les uns et les autres de ce que les réformes appelées de tous leurs voeux par les Togolais seront faites. Il a dès lors suggéré aux Togolais et à ses pairs de la classe politique togolaise d'attendre "la première mouture du travail de la Commission de réflexion sur les réformes".

Vu les divergences de vue sur les deux dernières Constitutions, à savoir celle de 1992 votée par voie référendaire par les Togolais et celle issue du toilettage de 2002, Abass Kaboua pense que la meilleure manière pour réussir ces réformes constitutionnelles et institutionnelles est de "mettre sur la table les deux documents et tirer les points qui peuvent arranger les Togolais".

Pour ce qui est de la loi sur la création des communes qui est passée comme une lettre à la poste et ce malgré la contestation de certains partis de l'opposition parlementaire, Abass Kaboua dénonce également le nombre de communes pléthorique, soit 116. Seulement qu'il se refuse de se mettre dans la même dynamique que certains de ses pairs qui dénoncent également cet état de chose aujourd'hui alors que quelques années plus tôt, militant au sein du CST, c'est eux qui négocieraient avec le ministre Bawara, à l'époque ministre de l'Administration territoriale pour la création de 112 communes.