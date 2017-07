Congo-Kinshasa: Album «QQJD» - Une équation difficile de la rumba signée Ferré Gola !

Selon Trésor KONGOLO, Directeur Marketing de Ferré Gola, «QQJD» est disponible en 3 CD (Bleu, rouge et jaune) sur le marché et aussi dans différentes plates-formes de téléchargement sur Internet.

Avec 33 chansons, le chanteur rend encore la musique difficile au-delà de sa voix dorée. Du côté thématique, ce nouveau playing comporte une série de paroles et phrases avec une forte concentration des messages orientés vers le romantisme. Au-delà des précieux conseils qui s'y trouvent, l'artiste a aussi réservé une part belle à Papa Wemba qu'il a rendu hommage à travers une très belle mélopée. Dans l'ensemble, toutes les compositions renferment une valeur prépondérante d'une musique originale. Avec une dose de séduction irrésistible, «Qu'est-ce que j'avais dis » est un album à découvrir et à écouter sans modération.

Sur le plan artistique, l'œuvre dégage l'expression d'un travail engagé et adapté à la musique de toutes les générations. Très variées, les mélodies orchestrées font preuve de maturité et surtout des recherches approfondies de l'artiste. De la guitare en passant par le piano jusqu'à la batterie (drums), le travail abattu est colossal et titanesque. Chaque instrument joue son bien rôle. Evidemment, la sauce est délicieuse dans la mesure où tous les ingrédients ont été bien calculés pendant la cuisine.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.