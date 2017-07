Congo-Kinshasa: CNSA - Machine bloquée !

La réunion convoquée par l'Honorable Président de l'Assemblée nationale, lundi 3 juillet 2017, sur les manœuvres de la mise en place du Conseil National de Suivi de l'Accord de la Saint-Sylvestre n'a pas connu de suite.

Déjà, certains ténors de l'opposition dont Vital Kamerhe l'avaient récusée. Le Président de l'UNC avait soutenu qu'il n'appartenait pas aux présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale d'organiser des rencontres devant mettre en place une structure engendrée par les discussions directes entre politiques, sous les auspices des Evêques Catholiques. Bien plus, ajoutait-il, les délégués au CNSA ne peuvent aucunement élire le successeur d'Etienne Tshisekedi à la tête de cette institution. Dans l'entendement de Kamerhe Vital, ce sont les parties prenantes aux discussions politiques qui doivent le faire et cela, par un large consensus.

Côté Rassemblement de Kasa-Vubu, le président du CNSA est connu. Il s'agit de Joseph Olenghankoy. C'est lui le Président du Conseil des Sages qui a été désigné par décision du 3 mars 2017, signée par Bruno Tshibala, alors Porte-parole du Rassemblement dûment nommé par Etienne Tshisekedi. Pour un analyste politique qui a requis l'anonymat, le blocage dans la mise en œuvre du CNSA viendrait des caciques de la MP qui veulent faire du CNSA un mort-né, à l'instar du porte-parole de l'opposition institutionnelle. Ces derniers chercheraient, pour parvenir à leur fin, à diviser l'opposition, pour lui faire porter le chapeau de l'échec. Ce, au moment où le Chef de l'Etat est déterminé à appliquer, intégralement, l'Accord du 31 décembre 2016.

Quid du Président du CNSA ?

Pour un analyste politique proche du Rassemblement/Kasa-Vubu, qui a requis l'anonymat, le problème du consensus ne se pose plus quant au successeur d'Etienne Tshisekedi.

Pour lui, après le dépôt en date du 20 février 2017, par la Dynamique de l'opposition congolaise de la candidature de Joseph Olenghankoy à la présidence du Conseil des sages du Rassemblement à travers les huit plateformes qui la composent, ainsi que l'accusé de réception de Vital Kamerhe en date du 23 février 2017, le débat était clos. Car, par sa décision portant désignation du président du Conseil des Sages du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement du 03 mars 2017, signée par Bruno Tshibala, en sa qualité de porte-parole du Rassemblement dûment nommé par Etienne Tshisekedi, et Secrétaire adjoint de l'Udps, M. Joseph Olenghankoy était désigné, par consensus, Président du Conseil des sages et, de surcroit, président du CNSA. Ce, conformément à l'article VI.2.2 § 3 de l'Accord Global et Inclusif du 31 décembre 2016. A cette décision, rappelle notre interlocuteur, étaient annexés les noms et signatures des membres originaires et actifs du Conseil des sages du Rassemblement désignés le 11 juin 2016 à Genval, en Belgique, qui ont pris part à la décision du 3 mars 2017 portant désignation de M. Olenghankoy comme Président du Conseil des sages du Rassemblement.

Bref, pour cet analyste, le Président du CNSA est connu.

D'où vient alors le blocage ?

Ici, notre interlocuteur accuse les caciques de la Majorité Présidentielle d'être à la base du retard dans la mise en œuvre du CNSA. Ces caciques, indexe-t-il, montent des scenarios suicidaires et pour le pays, et pour le Président de la République, leur Autorité Morale. A l'en croire, ces hommes qui ne pensent qu'à eux, veulent faire du CNSA un mort-né, à l'instar du porte-parole de l'opposition institutionnelle.

Pour y parvenir, ils tentent de faire croire à l'opinion que l'opposition est divisée, incapable de trouver un consensus. C'est dans cet esprit qu'ils ont fait circuler un document dans la presse insinuant que plusieurs personnalités politiques du Rassemblement Kasa-Vubu se seraient désolidarisées de Joseph Olenghankoy et Bruno Tshibala.

Fort malheureusement pour eux, aucune des personnalités citées n'a assumé. L'idée, au finish, c'est de jeter la balle dans le camp de l'opposition. Cette opposition qui, de l'avis de notre interlocuteur, a pris son courage, pour imposer la paix relative actuelle, en acceptant de signer l'arrangement particulier, pour faire avancer le processus électoral. Ainsi, honorer, à sa manière, la mémoire d'Etienne Tshisekedi. Ceux qui contestent, martèle notre interlocuteur, n'ont pas des moyens juridiques d'arriver à leur fin.

Kabila reste fidèle à ses engagements

D'après notre source, nonobstant ces manœuvres satanées des durs de la MP, le Chef de l'Etat veut appliquer, à la lettre, l'Accord du 31 décembre 2016, seul pacte à même de sortir le pays de la crise actuelle. Ainsi, notre interlocuteur invite la MP à aider le Chef de l'Etat à respecter ses engagements vis-à-vis du peuple. Chercher à diviser l'opposition, à infiltrer le Rassemblement, martèle-t-il, ne fera pas avancer le pays.

Nangaa attend le CNSA

Dans son intervention sur TV5 monde, après la réunion sur l'évaluation du processus électoral en République Démocratique du Congo organisée, vendredi 7 juillet 2017 à Paris, par l'Organisation Internationale de la Francophonie, le Président de la CENI a déclaré qu'il n'était plus possible, techniquement, d'organiser les élections en décembre 2017 tel que prévu dans l'Accord de la Saint-Sylvestre. D'où, l'importance de la mise en place du CNSA pour qu'ensemble, avec le Gouvernement et la CENI, qu'ils puissent analyser, froidement, la faisabilité de la tenue des élections présidentielle, couplée aux législatives nationales et provinciales.

Le Kasaï prêt pour l'enrôlement

A en croire Hubert Mbingu, le Gouverneur du Kasaï Central, il y a une accalmie dans sa province, les Kamuina Nsapu étant de plus en plus maîtrisés par les forces nationales de sécurité. Par conséquent, la CENI peut déployer ses équipes pour le début du processus d'enrôlement des électeurs dans cette province.

En guise de conclusion, notre analyste pense que toutes les conditions sont réunies pour faire avancer le processus électoral en RDC. Seul couac, le CNSA.