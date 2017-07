Congo-Kinshasa: Elections en 2017 - L'Udps rejette l'idée d'un troisième dialogue !

Car, l'Accord politique conclu sous la barbe des Evêques le 31 décembre 2016 qui lui avait donné une année supplémentaire expire au prochain 31 décembre, échéance fixée pour l'organisation des élections au plus tard afin de régler la crise de légitimité qui frappe toutes les institutions de la RDC en ce moment. «Je le dis tout haut à Corneille Nangaa s'il n'y aura pas d'élections avant ce 31 décembre, KABILA aussi ne sera plus au pouvoir», a-t-il déclaré. Il ne sera plus question, cette fois-ci, d'après Félix Tshisekedi, d'envisager un 3ème dialogue avec le régime en place puisqu'il est hors de question de reglisser pour l'Udps et ses camarades du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement aile Limete.

Durant la matinée politique de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social qu'il a animée mardi 11 juillet, à Limete dixième rue, au siège de l'Udps, Félix Tshisekedi a été bien poignant. En réaction à la déclaration du Président de la CENI sur l'incapacité de la CENI à organiser les élections cette année, Félix Tshisekedi a, sans y allé par le dos de la cuillère, confirmé qu'en cas de non-tenue des élections, le président en place ne dirigera plus le Congo-Kinshasa après le 31 décembre 2017.

Cela, conformément aux prescrits de l'Accord de la Saint Sylvestre. Après le G7 et le Rassemblement le lundi, hier, mardi 11 juillet, le tour était à l'Udps de donner de la voix. Digne fils de la fille ainée de l'Opposition au pays, Félix Tshisekedi, le président du Rassop/Limete, en l'absence de Jean-Marc Kabund, le SG de cette formation politique, absent du pays, a fait face aux militants. "J'entends dire et je sais qu'ils veulent désormais d'un 3ème dialogue, mais je m'en vais leur dire qu'il n'y aura pas un quelconque 3ème dialogue...

