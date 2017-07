Congo-Kinshasa: Cruche aux abeilles !

Jonas Tshiombela de la Nouvelle Société Civile s'indigne de voir Corneille Nangaa faire une telle déclaration. Claudel Lubaya et Martin Fayulu ne le ménagent pas non plus. Mais, parce qu'il reçoit les piqures de partout, le patron de la centrale électorale, au-delà d'être armé moralement, une équipe d'urgence vole à son secours, pour désamorcer le venin. Kabasele Tshimanga de l'UDS est le premier à monter au créneau.

Indépendamment de ce qu'il a déclaré, cette institution l'invite à publier le calendrier des élections et le prie à finaliser ce qui reste à faire notamment, l'enrôlement au Kasaï central, comme il l'avait écrit sur son compte twitter. Au pays, des réactions cinglantes sont enregistrées. Le Rassemblement, par le biais de Félix Tshisekedi, met en garde le Président de la Centrale électorale qui, dit le communiqué de presse de cette plateforme, a fait une déclaration de guerre contre le peuple congolais. Il est responsable devant le peuple, indique-t-on, en cas de non organisation des élections.

Dans l'œil du cyclone des acteurs politiques de l'opposition radicale, de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO), de la société civile non affidée à la Majorité présidentielle, Corneille Nangaa, Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), fait flèche de tout bois depuis le lancement des opérations d'enrôlement des électeurs, qui se font à la marche de l'escargot, dans les provinces du pays déjà couvertes, et continuent à se faire à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo.

