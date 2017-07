Afrique du Sud: Livre - « Pouvoir et justice en Afrique du sud et au Togo... » René Massiga Diouf remonte les marches vers la démocratie

revue litteraire

Le journaliste-écrivain René Massiga Diouf a récemment publié un deuxième ouvrage intitulé « Pouvoir et justice en Afrique du Sud et au Togo, les marches de la démocratie » publié chez l'Harmattan Sénégal

Après un premier livre sur la diplomatie sénégalaise (en 2015), le journaliste-écrivain René Massiga Diouf a récemment publié un deuxième ouvrage intitulé « Pouvoir et justice en Afrique du Sud et au Togo », publié aux éditions l'Harmattan Sénégal. L'auteur y retrace les marches vers la démocratie de ces deux Etats. « Certains pays africains ont très tôt connu et intégré le pluralisme politique et les règles de la compétition électorale », explique R. M. Diouf. Toutefois, nuance-t-il, cette précocité du dynamisme politique n'a pas été un élément fondamental pour résoudre les contradictions nées de l'aspiration à de nouvelles offres dans le mode de gestion du pouvoir. Aux yeux du journaliste écrivain, elle a surtout révélé une histoire d'idées politiques pertinentes, qui n'ont pas largement été bénéfiques pour le continent.

« La théorie d'une démocratie raciale a annihilé les fondements de la justice politique, comme paradigme pertinent en Afrique du Sud, écrit l'auteur. Le renouveau démocratique a trouvé un net frein devant la détermination d'acteurs politiques à lui trouver des écueils (éthnicisme, clanisme, identité, communautarisme, etc.) ».

Dans sa préface du livre, le doyen de la Faculté des Sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta Diop, le Professeur Mamadou Badji explique que l'ouvrage tente d'éclairer le présent pour la découverte du passé de deux Etats ayant une longue histoire marquée par une « césure » fondamentale entre un « Ancien régime » et une nouvelle ère qui, d'une large manière, cherche à faire table rase du passé : le Togo et l'Afrique du Sud. Selon lui, dès les premières lignes, le fil conducteur de l'ouvrage est clairement affirmé : « Le Togo et l'Afrique du Sud sont deux pays confrontés à de graves contradictions tenant à la recherche de l'harmonie de la Cité », écrit le professeur M. Badji. Dans les deux cas, analyse l'universitaire, se pose la question de la résistance ou de la réconciliation.

Ainsi, observe le doyen de la Faculté des Sciences juridiques et politiques, l'intérêt de retracer l'histoire politique de ces deux nations et leur quête d'un chemin moins escarpé, menant vers la démocratie, n'en est que plus grand. Il prend l'exemple du Togo : « Naguère colonie-modèle des Allemands, le Togo était devenu dans les années 1950, la pression aidant, sinon le territoire pilote des Français, du moins un observatoire privilégié de l'expérimentation de plusieurs statuts d'autonomie ». Fait majeur, remarque Pr Badji, le pays joua un rôle majeur dans l'émancipation politique de ses voisins.

Quant à l'Afrique du Sud, écrit le préfacier, elle se veut « l'incarnation d'une ambition, celle de fonder un Etat de droit (... ) et de mener une politique de réconciliation nationale excluant la vengeance, mais qui, à certains égards, semble utopique ».

Dans son articulation, le livre est découpé en deux parties de six chapitres. Dans l'avant-propos, l'auteur avance que son ouvrage est une contribution modeste au débat en cours dans nos Etats, sur les processus politiques et leur apport dans la modernisation de nos système politiques.

Diplômé de Communication, de Philosophie et docteur en Sciences politiques, René Massiga Diouf est journaliste à la télévision publique sénégalaise (Rts). Passé par le système des Nations unies et membre de plusieurs associations, il est président d'African journalists forum, une organisation qu'il a fondée en 2012, avec des confrères d'une trentaine de pays africains, et qui intervient dans la communication sur l'Afrique.