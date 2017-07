Plus de deux ans après son dernier séjour au Sénégal, Me Abdoulaye Wade, tête de liste de la coalition « Manko Wattu Sénégal » aux élections législatives du 30 juillet est de retour. Il a été accueilli, hier, en grande pompe par une foule nombreuse.

Abdoulaye Wade a renoué avec les foules. Après cinq heures de vol en provenance de Paris, l'ancien président a été accueilli, hier, par des milliers de personnes massées tout au long des artères empruntées par son cortège. Les militants sont massivement sortis, hier, accueillir l'ancien président de la République du Sénégal, par ailleurs tête de liste de la Coalition Gagnante « Manko Wattu Sénégal ». Il est 17 h passées lorsque le jet privé spécialement affrété pour acheminer Abdoulaye Wade foule le tarmac de l'aéroport international Léopld Sédar Senghor de Dakar. Plusieurs tractions sont visibles. Les responsables du Parti libéral procèdent aux derniers réglages.

Des allers et retours sont perceptibles de part et d'autre. Me Madické Niang, ancien ministre de la Justice sous Wade est visiblement à l'affut. Il converse avec les forces de sécurité pour les ultimes réglages. Après les dernières accommodations pratiques, Wade sort enfin. Il est habillé en boubou aux couleurs bleu, ornée d'effigie jaune assorti d'un bonnet rouge. Une écharpe blanche vient ceindre le tout. Malgré son âge avancé, l'ancien président sénégalais, 91 ans, semble pour autant afficher la forme. D'ailleurs, c'est debout à bord de son véhicule qu'il va sillonner les quartiers de Dakar. Un long cortège se dresse. Il tient sur plus d'un kilomètre. L'immense foule ne tient pas à rester de marbre. Les militants venus massivement s'élancent alors avec le cortège.

Le nom du revenant est scandé partout. T-shirts à son effigie, pancartes avec sa photo, fanions jaunes et bleus aux couleurs du parti... Beaucoup arboraient fièrement leur soutien à leur mentor. Debout à bord d'un 4×4, l'ancien chef de l'État, a longuement salué ses supporters présents le long de la route. D'après les responsables du Pds, Abdoulaye Wade doit désormais conduire différents meetings à Dakar et sa banlieue. Il est également attendu dans quelques villes dans les jours à venir. L'ancien président est également annoncé à Touba et Tivaouane.