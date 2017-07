Tunisie: Antigone la japonaise

Le gouvernement du Japon et la Banque africaine de développement ( BAD ) ont signé, le 3 juillet, une… Plus »

Une fois la tragédie terminée, acteurs et musiciens mêlés se meuvent avec une infinie lenteur dans une ronde où les gestes mesurés et répétés sont saisissants de beauté. Toute l'assistance s'est alors levée, tel un seul homme, pour acclamer comme rarement en Avignon cette Antigone en ouverture du festival.

Dans la mise en scène de Satoshi Miyagi, chaque personnage est dédoublé : un interprète dit le texte et un autre donne corps et chair au rôle. Et on se fait très vite à ce mode particulier de jeu d'une grande richesse. Le texte, entre chant et théâtre, résonne dans la cour du palais des papes, alors que les corps des interprètes se démultiplient sur l'immense façade, dans le fond de la scène, en gigantesques ombres.

