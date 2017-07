Congo-Brazzaville: Santé - Jérémie Mouyokani, DG par intérim du CHU de Brazzaville

Diplômé de l'Ecole de Santé publique de l'université Libre de Bruxelles (Belgique), Jérémie Mouyokani, qui était jusque-là conseiller technique au ministère de la Santé et de la population, est nommé directeur général par intérim du Centre Hospitalier Universitaire de Brazzaville en remplacement de Gisèle Marie Gabrielle Ambiero, appelée à d'autres fonctions.

La note de service signée de la ministre de la Santé et de la population Jacqueline Lydia Mikolo, qui désigne Jérémie Mouyokani comme DG par intérim du CHU, a été rendue publique le 11 juillet 2017 à Brazzaville.

Né le 27 août 1953, Mouyokani est consultant et administrateur gérant du cabinet conseil, IT-Médicalis, cabinet spécialisé dans le renforcement des systèmes de santé et le développement des technologies de santé. Les fonctions qu'il a occupées dans divers projets de santé y compris à l'OMS/ Congo sont nombreuses...

La ministre de la Santé face à l'intersyndicale du CHU

Dans la matinée du 11 juillet, Jacqueline Lydia Mikolo a échangé avec les membres de l'intersyndicale du CHU suite à un préavis de grève. La situation sociale de la structure hospitalière et les dysfonctionnements qui y sont observés ont été au menu de l'entrevue. La ministre de la Santé et de la population a informé l'intersyndicale des instructions du chef de l'Etat destinées à apporter des solutions aux différents problèmes évoqués. Au nombre de ces instructions figurent le changement de la direction générale du CHU et la nomination d'un directeur par intérim. Ce qui vient d'être fait. L'appui financier pour la résolution des salaires et de la dette sociale, la mise en place d'un plan d'actions pour l'exécution des audits institutionnels, organisationnels et financiers, l'implication de l'ensemble du personnel dans la résolution de la crise sociale au CHU.

Les membres de l'intersyndicale se sont dit satisfaits de l'échange et ont insisté sur le paiement des salaires comme condition sine qua non des travailleurs pour lever le préavis de grève, le règlement de la dette sociale, notamment celle des retraités et les allocations familiales, la communication d'un calendrier de paie de salaire, la nécessité d'améliorer la communication avec la hiérarchie. Finalement, la ministre de la Santé et l'intersyndicale ont convenu de se retrouver dans quinze jours pour évaluer l'exécution des instructions du président de la République.