Congo-Brazzaville: Transferts - Kakuta, Mpoku, Manga, Moke changent de clubs

C'est la période du mercato d'été, et naturellement l'on enregistre des mouvements des joueurs qui changent de clubs ou renouvellent leurs contrats de transfert. Il y a également des rumeurs sur d'éventuels transferts.

Du côté des joueurs RD-congolais de souche, ça bouge. Notons qu'après son transfert avorté à Olympiakos en Grèce, l'attaquant international Dieumerci Mbokani est rentré à Dynamo Kiev en Ukraine. Ceci, après deux saisons en Premier League anglaise, notamment des prêts à Norwich City et Hull City.

Appartenant au club chinois de Hebei China Fortune, Gaël Kakuta a signé pour trois à Amiens, a annoncé Footmercato.fr, après un passage mitigé au Deportivo La Corogne où il avait été prêté. Certainement que Kakuta a fait des concessions financières en optant pour aller Amiens qui vient d'accéder en L2, il percevait une bagatelle somme de quatre millions d'euros par an avec Hebei China Fortune.

Gaël Kakuta n'est pas seul à retourner dans son jardin d'enfance, son coéquipier en sélection RD-congolaise, Paul-José Mpoku est rentrée au Standard de Liège son club formateur en Belgique. Parti de chez les Rouches il y a quelque temps pour l'Italie où il a évolué Cagliari et à Chievo, Mpoku a été sociétaire de Panathinaikos en Grèce au cours de la saison 2016-2017. Après une belle saison, Polo rentre donc en Belgique, et retrouver la chaleur du stade de Sclessin et le Standard pour lequel il a inscrit 28 buts en 121 matchs. Polo va donc évoluer avec trois autres Congolais, le défenseur central Christian Luyindama, le milieu défensif Merveille Bope Bokadi et le milieu offensif Dieumerci Ndongala. Mais l'attaquant Jonathan Bolingi a été, pour sa part, à l'Excelsior Mouscron où il devrait retrouver du temps de jeu après un passage difficile chez les Rouches.

Après avoir marqué les esprits à Kinshasa, l'attaquant Roddy Manga Dianzenza, alias Sissoko, du FC Renaissance du Congo vient de signer au sein de la formation égyptienne de Wadi Degla entraîné par l'ancienne star du football égyptien Ahmed Hossam « Mido ». Manga ne semblait plus rentrer dans le dispositif de l'entraîneur ivoirien du club orange de Kinshasa, François Guehi, qui lui a préféré à l'attaquant malien Lamine Diawara.

Ayant récemment porté son choix pour la RDC alors que la Suisse voulait l'avoir, l'attaquant Chadrac Akolo a quitté Sion pour le Vfb Stuttgard, club à nouveau promu en Bundesliga (D1 allemande). «J'ai eu des moments très agréables et fructueux en Suisse, dont je suis très reconnaissant. Maintenant, je suis impatient de relever le défi en Bundesliga et dans mon nouveau club, Stuttgart. J'ai hâte de connaître mes nouveaux coéquipiers au stage de préparation qui arrive et, au cours des prochaines semaines et des mois. Je compte pleinement jouer mon rôle pour que nous puissions avoir une bonne saison », a déclaré le futur Léopard de la RDC après sa signature pour le club germanique.

Un autre international, Jacques Maghoma, en fin de contrat avec Birmingham City (Championship anglaise) est convoité par une autre formation de la même D2 anglaise, le Derby County, d'après la presse anglaise. Le natif de Lubumbashi, qui a disputé 27 matchs dont 20 titularisations et trois buts marqués, a eu des pépins physiques qui l'ont un tantinet affaibli pendant un moment au cours de la saison passée.

Le néo-international congolais Wilfried Moke a aussi été en mouvement, quittant Steau Bucarest en Roumanie pour Konyaspor en D1 turc. À ce sujet, le milieu défensif natif de Kinshasa a indiqué : « Je vais avoir l'occasion de voir l'avenir de l'équipe. Je suis très excité. Nous jouerons le championnat avec l'objectif d'aller chercher une place européenne, ce qui me rend heureux. Prendre la décision de venir ici était très important pour moi. Tout va être génial. Comme l'année dernière, je suis sûr que les choses seront encore plus belles cette année. Je veux soutenir mon équipe et je ferai de mon mieux. Ne vous inquiétez pas, cette année, nous allons remporter des victoires très importantes ».

Un autre néo-international, Britt Assombalonga de Nottingham Forest en D2 anglaise intéresse son club formateur, Watford en Premier League anglaise, indique le site sportif anglais Hertfordshiremercury.co.uk. Le fils de l'ancien international Assombalanga de Bilima de Kinshasa (actuel Dragons) est aussi sur les tablettes de Burnley FC (D1 Angleterre), Middlesbrough (D2 Angleterre) et Wolverhampton Wanderers (D2 Angleterre). Et Nottingham Forest a fixé son bond de sortie à 15 millions de Livres Sterling. Et l'on apprend que Middlesbrough qui vient d'être relégué en Championship était prêt à verser ce montant. Les négociations piétineraient. Le jeune milieu offensif franco-congolais Christopher Nkunku (19 ans) pourrait quitter le Paris- Saint-Germain, afin d'aller du temps de jeu. Il a joué 8 matchs, avec 5 titularisations. Selon la Gazetta Dello Sport, son profil intéresse la Fiorentina en Italie.

L'attaquant Anatole Ngamukol est tombé d'accord avec le Stade Reims (L2 France) pour deux ans. Le franco-congolais quitte donc du Red Star (relégué en National) pour retrouver son club formateur la Ligue 2, lui qui a également joué en Espagne et en Suisse. Il a fait deux saisons avec Red Star. Et l'année dernière, il a marqué 7 buts en 36 matches la saison dernière en L2 française. Le gardien de but Nicaise Kudimbana est sur le point de changer d'air. En manque du temps de jeu à Antwerp (14 titularisations la saison dernière), club qui vient d'être promu en Jupiler Pro League (D1 Belge), le portier international RD-congolais pourrait se diriger vers l'Union Saint-Gilloise (D2 Belge). Selon Voetbalnieuws.be, il est en concurrence avec le gardien de but ivoirien Kopa Barry, sans club depuis son départ de Lokeren.