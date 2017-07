Congo-Brazzaville: 10e Coupe du Congo de football féminin - Bafana Bafana bat DCMP/Bikira en finale

On a appris mardi 11 juillet la mise en examen en France de la belle-sœur du président congolais Denis… Plus »

Pour accéder en finale, rappelons-le, Bafana Bafana s'était débarrassée du club Attaque Sans Recul de Mbuji-Mayi en demi-finale aux tirs au but (6-5) après une égalité de deux buts partout à la fin du temps réglementaire. DCMP/Bikira, pour sa part, s'était hissé en finale en disposant de l'équipe championne de l'édition précédente Étoile du Matin du Bukavu par six buts à deux. Bafana Bafana succède donc à Attaque Sans Recul qui a battu, en petite finale, de l'Étoile du Matin de Bukavu par la cinglante marque de quatre buts à un, avec les réalisations de Basadi (38e, 56e et 68e minutes) et Mawete (64e minute). Amani a sauvé l'honneur pour Étoile du Matin à la 20e minute. Bafana Bafana, DCMP/Bikira, Attaque Sans Recul, Étoile du Matin, JS Okapi, FCF Gora, JS Kolwezi, MCF Bilenge, FC Ituri et ASR sont les dix clubs qui ont finalement pris part à cette compétition.

Trois buts à zéro, c'était le score final de cette partie dominée quasi-totalement par les pouliches de l'entraîneur Mulekelayi Kanku. Joëlle Mwadi (24e minute), Kayinda (55e minute) et Apanda (85e minute) ont été les buteuses de Bafana Bafana. La ministre du Genre, Famille et Enfant, Chantal Safu Kasungi a remis le trophée de vainqueur au club champion, alors que le ministre des Sports, Papy Nyango, a disposé d'un chèque de cinq mille dollars américains à Bafana Bafana.

