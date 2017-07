Congo-Brazzaville: Musique - Caprice Dicon en concert légendaire

On a appris mardi 11 juillet la mise en examen en France de la belle-sœur du président congolais Denis… Plus »

L'artiste va enflammer la scène du restaurant-bar le Kasdal'house en livrant un concert étoilé. Les ondes de ses plus grands morceaux vont envahir cet espace à coups de « Vitamine », de « Règlement intérieur », de « Gentleman », de « Stabilisateur », de « 2e mi-temps », de « Ba jaloux » et bien d'autres morceaux.

Le week-end est le moment de souffler et de se détendre un peu. C'est également l'occasion d'aller à un des nombreux évènements qui se déroulent à travers la ville. Et parmi ces évènements figure le concert légendaire de Caprice Dicon. Ce dernier est en quelque sorte l'artiste qui fait bouger et transpirer le public sans le moindre effort. Les Ponténégrins l'adorent beaucoup et sont toujours émus lorsqu'ils écoutent ses chansons.

