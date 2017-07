Congo-Brazzaville: Disparition - Le conseiller spécial Mbys Assolant inhumé à Dolisie

On a appris mardi 11 juillet la mise en examen en France de la belle-sœur du président congolais Denis… Plus »

« Le président Denis Sassou N'Guesso ne parle jamais au passé de ceux qui lui sont chers. Mbys Assolant est l'un de ceux-là », selon Louis Bakadio. Le dispru, a-t-il poursuivi, a été commandeur dans l'ordre du mérite congolais. Un homme loyal. Il l'a prouvé lors des soubresauts que le pays a connus en demeurant ferme dans le respect des honneurs sacrés de son amitié avec Denis Sassou N'Guesso dont les deux seuls connaissent l'étendue et la densité. Mort à 82 ans, Mbys Assolant a laissé une veuve et sept enfants.

