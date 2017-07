Congo-Brazzaville: 7e ART - La caravane du cinéma congolais sera lancée le 14 aôut

Organisée par la maison Pedroscopa avec le soutien du Consulat général de France à Pointe-Noire, la 1re édition de la caravane du cinéma congolais aura lieu du 14 au 21 août sous forme de cinéma itinérant.

Au programme des réjouissances cinématographiques, des projections de films 100% Congo Brazzaville, des animations et des concerts. Ce cinéma itinérant partira de Pointe-Noire le 14 août jusqu'à Madingou la destination finale qui sera rallié le 20 août. Auparavant des escales sont prévues à Hinda, le 15 août, Les Saras (Kouilou), le 16 août, Dolisie (Niari), le 17 août, Loudima, le 18 août, Nkayi, le 19 août, Madingou, le 20 août (Bouenza).

Relancer le cinéma congolais par la promotion des films congolais, créer l'attente dans les localités, reconquérir le public qui aujourd'hui s'est détourné des productions audiovisuelles congolaises au profit des Novelas, Karachika, Bollywood, Hollywood, recréer la dynamique et ressusciter l'espoir et l'envie de croire que le cinéma congolais, comme il y a 52 ans, avec les Sébastien Kamba, le premier cinéaste congolais, Jean-Michel Tchissoukou ou Alain Nkodia est l'objectif de la caravane du cinéma congolais.

« Tous les soirs, nous nous arrêterons dans les localités retenues pour animer, les sponsors en profiteront pour la promotion de leurs produits et services. Et au bout d'une heure, vers 19h on commence les projections, on explique le sujet, l'auteur, le contexte, et on laisse les populations découvrir le film. Ce sera par nuit deux courts métrages et un long métrage. Les projections prendront fin autour de 21h », a dit Massein Pethas, président de Pedroscopa. Signalons qu'il y aura aussi une téléréalité pour rendre compte au quotidien aux téléspectateurs comment le cinéma se passe dans les villages.