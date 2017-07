La Coalition des 33 ONG recommande aux acteurs majeurs de la communauté internationale d'examiner en urgence cette situation et envisager des sanctions individuelles et ciblées, au cas où le président de la Céni « ne reviendrait pas à la raison ».

Des réactions continuent à fuser de partout en rapport avec l'annonce du président de la Commission électorale nationale indépendante (Céni), Corneille Nangaa, de renvoyer les élections prévues en décembre 2017 en RDC. Parmi les dernières, l'on note celle de la Coalition des 33 ONG pour le respect de la Constitution (CRC), qui a dit condamner, le 10 juillet, avec la dernière énergie ce qu'elle a appelé «La décision unilatérale de Corneille Nangaa renvoyant les élections présidentielle, législatives nationales et provinciales prévues par l'accord de la Saint-Sylvestre d'ici fin décembre 2017 ». Ce regroupement d'ONG, a souligné cette structure, désapprouve cette décision illégale, unilatérale, et antidémocratique qui participe subtilement au glissement du pouvoir de Kinshasa sans légitimité depuis fin décembre 2016 et aggrave la crise politique et sociale en RDC.

Le peuple est trahi

Ces ONG relèvent, en effet, que l'absence d'un chronogramme avec des prévisions claires des dates de convocation desdits scrutins, l'opacité constatée à ce jour dans la planification opérationnelle des activités d'enrôlement, l'absence d'un plan de décaissement transparent et d'appui budgétaire du gouvernement et des partenaires d'appui au processus trahissent la volonté de Corneille Nangaa de servir fidèlement le peuple congolais et poursuivre l'intérêt général.

«Nous condamnons fermement la décision irresponsable de M. Corneille Nangaa et l'appelons à publier sans délai le calendrier électoral prévoyant de façon précise toutes les étapes qui restent à parcourir après qu'il a fait obligatoirement l'objet d'un consensus entre les parties prenantes au processus, à savoir les partis politiques de l'opposition et de la majorité, le gouvernement ainsi que la société civile », a déclaré le coordonnateur de la CRC, Me Georges Kapiamba.

Ce juriste exhorte, en plus, le président de la Céni à « abandonner son argument mensonger selon lequel qu'il attendrait la mise en place du Conseil national de suivi de la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre (CNSA), pour évaluer le processus ou encore le vote des lois électorales par le Parlement pour publier le calendrier électoral ». À l'en croire, l'article IV.2 du dit accord prévoyait la consultation Céni-CNSA-gouvernement non pour publier le calendrier électoral mais exclusivement pour apprécier le temps nécessaire pour parachever les élections.

Publication du calendrier global

Dans sa réaction, la Coalition des 33 ONG invite instamment Corneille Nangaa à publier le calendrier global et inclusif des activités électorales « afin de mettre fin à la navigation à vue de la centrale électorale, qui jette un voile de suspicion sur sa gouvernance électorale et pourra engager sa responsabilité personnelle pour les conséquences qui résulteraient du maintien de sa décision illégale, unilatérale et antidémocratique ».

Ce regroupement d'ONG attend, par ailleurs, des acteurs politiques et sociaux, partenaires internationaux d'appui au processus électoral et à la population congolaise, à rejeter la décision du président de la Céni et d'exiger la publication du calendrier électoral dans le respect de la Constitution, la loi organique sur la Céni, la résolution 2348 et l'accord politique du 31 décembre 2016. Alors qu'il recommande au représentant spécial du secrétaire général des Nations unies et chef de la Monusco d'informer le Conseil de sécurité des Nations unies de « cette situation savamment créée et entretenue par Corneille Nangaa afin que des sanctions individuelles et ciblées lui soient appliquées au cas où il ne reviendrait pas à la raison ».