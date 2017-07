Congo-Brazzaville: Commémoration - Le Venezuela a célébré ses 206 ans d'indépendance

L'ambassade de la République bolivarienne du Venezuela en République du Congo a récemment célébré l'événement à Brazzaville, en présence des ministres Digne Elvis Tsalissan Okombi et Arlette Soudan Nonault, ainsi que les chefs des missions diplomatiques.

L'ambassadeur du Venezuela, Norma Borges a loué le courage des libérateurs (pères de l'indépendance) qui ont tout donné pour acquérir cette indépendance. « Cette patrie au fil du temps a été à plusieurs fois trahie et remise aux secteurs apatrides, à l'oligarchie et à l'impérialisme, mais elle a été sauvée et refondée par son commandant suprême et éternel, Hugo Chavez Frias. Il ne s'est jamais donné repos à son corps pour maintenir son engagement envers le peuple vénézuélien, pour reconquérir et défendre l'indépendance nationale, en donnant un visage et un sens à la nouvelle patrie socialiste et bolivarienne, qui donne suite au projet qui est aujourd'hui entre les mains du président Nicolas Maduro Moros », a-t-elle déclaré.

Le Venezuela célèbre un événement historique qui rejette le précepte de la domination étrangère et coloniale, un exemple de lutte et de libération. Aujourd'hui, le gouvernement du Venezuela se souvient de cette date comme un exemple de sacrifice et d'amour à la Patrie, en honorant la mémoire de tous ces hommes ayant donné leur vie pour une cause qui vibre encore dans les esprits et les cœurs des Vénézuéliens.

« Notre pays est engagé sur la voie de maîtriser les inégalités héritées et l'accès aux avantages des sociopolitiques qui n'auraient pas été possibles sans la consolidation de notre souveraineté et les politiques publiques de notre gouvernement révolutionnaire bolivarien. Pendant 4 ans, le gouvernement de Nicolas Maduro a dû faire face au boycott économique implacable, de perpétuels coups d'Etat menés par la droite, la manipulation des médias et l'ingérence étrangère. Le président Maduro a fait de grandes réalisations au profit du peuple et a maintenu le développement des politiques sociales en dépit du blocus économique. L'investissement social de l'Etat a augmenté de 73%, alors que six millions de familles ont été assistées par les comités locaux d'approvisionnement et de production. », a indiqué la diplomate vénézuélienne.

Une autre avancée importante du gouvernement vénézuélien a été l'ampleur du projet Mains à la Plantation pour la Révolution, un espace où se développe avec succès l'agriculture urbaine, impliquant l'école, la famille et la communauté, en créant des vergers et des serres non seulement avec la production agricole, mais aussi avec le renforcement d'un centre de stockage des aliments. Le gouvernement du Venezuela encourage la pratique de la culture de paix, comme un défi aux scènes de violence, en accord avec le modèle socialiste qui favorise la construction du bonheur suprême à travers le processus d'intégration, éducation, culture et sport.

Le Congo l'un des bons partenaires du Venezuela en Afrique

Saluant l'excellence des relations entre son pays et le Congo, l'ambassadeur du Venezuela a déclaré : « Dans le cadre des relations avec la République du Congo, nous avons constaté que c'est l'un des pays africains qui ont une plus grande volonté de travailler avec le Venezuela. C'est pourquoi, notre ambassade approfondit le rapprochement permanent et noue des liens avec les différents ministères et organisations sociales ».

Depuis 2012, l'ambassade du Venezuela a mis en œuvre le Programme Parrainer une école en Afrique, qui consiste à réhabiliter, rénover et faire des dons à certaines écoles du Congo. Elle a également mis sur pied depuis 2013, l'Atelier de formation interculturelle Hugo Chavez Frias qui dispense des cours d'espagnol gratuits, à toutes les personnes intéressées à élargir leurs connaissances dans la maîtrise d'autres langues et près de 2500 Congolais ont bénéficié de ce projet.

Une autre initiative de grande envergure, née dans le but inévitable de promouvoir et renforcer les relations d'amitié, de solidarité, d'union et de fraternité entre les peuples congolais et le vénézuélien, c'est la création du Bataillon sportif Congo-Venezuela, qui a la tâche de promouvoir des activités sportives et culturelles dans les différents secteurs et communautés du Congo avec l'appui du gouvernement du Venezuela à travers le ministère du Pouvoir populaire pour le sport et le ministère du Pouvoir populaire pour des affaires étrangères. Chaque mois, l'ambassade organise une marche et un marathon pour la Paix et la Vie.

Par ailleurs, Mme Norma Borges, a signifié qu'en mars dernier, a eu lieu la troisième cérémonie de planting d'arbres dans le cadre de la défense, la protection et la conservation de l'environnement au Congo. A cette occasion, l'ambassade du Venezuela a planté quelque 14.000 arbres dans le district d'Ignié, sous la coordination du Programme national d'afforestation et de reboisement (Pronar). Aussi, en mai dernier, il s'est tenu la quatrième édition de la Semaine culturelle et touristique du Venezuela au Congo, avec la participation des pays amis comme l'Afrique du Sud, le Bénin, le Congo, la Guinée équatoriale, le Mali, la Namibie, la Russie et la Turquie. Le Mémorial Pierre Savorgnan de Brazza, la fondation Perspective d'avenir, et l'agence Raphia ont également pris part à cette semaine. La soirée a été animée par l'orchestre SOS Salsa de Romain Gardon.