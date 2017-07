Afrique Centrale: Bujumbura - Les experts de la CEEAC planchent sur la validation du Plan stratégique à moyen terme

Prélude à la réunion du conseil des ministres en charge de l'Economie, des Finances et de la Planification de la Communauté économique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC) qui aura lieu le 13 juillet, les experts de cet espace communautaire se sont réunis le 11 juillet à Bujumbura, au Burundi, pour échanger sur le projet de Plan stratégique à moyen terme (PSMT) 2016-2020.

Au cours de la cérémonie d'ouverture, le secrétaire général adjoint de la CEEAC a précisé l'objectif fondamental et le bien-fondé de la rencontre de Bujumbura en ces termes : « au moment où notre communauté est engagée dans un processus de réforme institutionnelle, l'objectif principal du Plan stratégique à moyen terme de la CEEAC est de servir d'outil d'aide à la décision et de tracer le cheminement pour atteindre les objectifs définis par la Vision 2025 de la CEEAC. »

En effet, le PSMT se veut une nouvelle approche programmatique et une nouvelle méthode de travail au sein du secrétariat général qui cible également les ressources et l'action de la CEEAC sur les domaines dans lesquels les avantages comparatifs de la communauté sont les plus spécifiques, et vise à produire des résultats là où l'impact est le plus fort.

Pour l'honorable Tabu Abdallah Manirakiza, la rencontre de Bujumbura n'est qu'une première étape car « le projet de plan stratégique comporte un plan d'actions prioritaires dont la mise en œuvre vise fondamentalement à consolider et à renforcer l'intégration régionale ».

Se félicitant de la confiance faite par la CEEAC au Burundi d'abriter les présentes assises, la représentante du gouvernement Marie Salomé Ndabahariye a rappelé le contexte politique, social et sécuritaire que traverse son pays depuis ces dernières années, situation qui, selon elle, a terni l'image du Burundi dans la région et dans le monde. Elle s'est réjouie des embellies actuellement observées à travers le pays et souhaité que les participants venus d'autres pays servent d'ambassadeurs pour retracer avec fidélité le climat actuel.

Elle a également évoqué les principaux enjeux et défis majeurs qui plombent le développement de la Région d'Afrique Centrale, à savoir, l'édification d'un espace de paix et de stabilité, la réalisation d'un espace économique, politique, social intégré, prospère et ouvert, susceptible d'accroitre la compétitivité et d'attirer les investissements nationaux et étrangers et le développement des infrastructures et des services en vue de renforcer l'intégration physique et économique de la région et lever les lourdes contraintes à la libre circulation des personnes, des biens et des services.

Après la cérémonie d'ouverture et la mise en place du bureau, les experts sont rentrés dans le vif des travaux sur les questions aussi bien importantes que diverses comme : la présentation du Rapport de l'Atelier Régional tenu à Yaoundé, la présentation de la version finale du projet de Plan stratégique à moyen terme, l'examen du projet de décision portant adoption du PSMT, l'examen du projet de décision portant mise en place du Comité de pilotage du Plan stratégique, et l'examen du projet de décision portant création et organisation de la Cellule de Planification et de coordination du Plan stratégique à moyen terme.