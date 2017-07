On a appris mardi 11 juillet la mise en examen en France de la belle-sœur du président congolais Denis… Plus »

En cinquième position sur une liste de treize candidats aux locales 2017, le candidat du Front patriotique (FP) a engagé son parti et signé des partenariats avec certains ateliers de l'arrondissement pour encourager les formations juvéniles. Ainsi donc, la menuiserie, la couture, l'informatique, la coiffure et la conduite sont les métiers privilégiés, par le candidat, au bénéfice de la jeunesse de Talangaï pour lutter contre l'oisiveté.

« Grâce aux réseaux et structures des collectivités locales existant dans le monde, nous nous engageons à mettre en jumelage la commune de Talangaï avec les autres localités du pays ou de l'étranger et à profiter des opportunités qu'offre la coopération décentralisée », a expliqué Crépin Keouosso Okimango.

