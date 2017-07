Afrique du Sud: Wimbledon 2017 - Murray, Djokovic et Federer au menu ce mercredi

En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma est persona non grata au congrès du Parti communiste qui se… Plus »

Andy Murray jouera face à Sam Querrey, le bourreau de Jo-Wilfried Tsonga, et, surtout de Novak Djokovic en 2016. La dernière victoire de l'Américain remonte à 2010, à Los Angeles. Cette année, ils se sont affrontés à l'Open d'Australie et Murray avait gagné 3 sets à 0. Le deuxième match verra l'empoignade entre Roger Federer et Milos Raonic. Leur dernière confrontation remonte à Wimbledon 2016, et c'est le Canadien qui avait sorti le grand jeu et le Suisse dans la foulée. Mais cette fois, l'érable doit être quelque peu fatigué par son combat face à Alexander Zverev. Sur le n°1, les spectateurs auront l'occasion de voir un Gilles Müller, peut-être un peu cuit, mais déterminé, contre Marin Cilic puis Novak Djokovic contre Tomas Berdych, dont il est l'absolue bête noire.

