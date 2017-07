Guinée: Dinguiraye - Accusé de détournement de fonds, le Conseil Communal sortant dément et qualifie la Délégation Spéciale de médiocre !

Plus loin, ils s'interrogent : « Comment pouvez-vous (président délégation et ses conseillers) prétendre avoir remboursé ce fond à la place du conseil sortant ? Vous avez plutôt exécutez les clauses du contrat passé entre la Commune et l'Opérateur ; l'administration étant une continuité », tranchent ils.

Aussitôt, il a instruit son ADC de trouver un entrepreneur pour l'implantation de l'abri de la chambre frigorifique et du groupe électrogène. La Commune a fourni le site qui était occupé par des privés. Et le coût d'implantation s'élevait à cinquante-neuf millions (59 000 000 GNF) entièrement financé par l'Opérateur. La Commune se devait de rembourser par imputation sur les frais de location », ont-ils rappelé.

Selon les membres du Conseil sortant, qui voulaient porter plainte contre l'actuel président de la Délégation Spéciale de Dinguiraye pour fausse accusation, ont préféré démentir et apporter des précisions sur cette affaire de la Chambre frigorifique. Une affaire qui continue de faire couler encre et salive dans la Cité Sainte d'Elhadj Oumar Tall.

Copyright © 2017 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.