Cameroun: Ndogbong - Lynché après un flagrant délit de vol

Au carrefour donc, on pouvait encore voir les témoignages de cette exécution sommaire, entre le sang sur la chaussée, sur une chaise ou encore sur un gros caillou devenu rouge. Sûrement celui qui a fait gicler du sang de sa tête. Et le quidam, sentant sa dernière heure approcher, aura beau plaider sa cause, mais ses bourreaux du jour n'auront que faire de ses suppliques. Pour être sûrs qu'il ne se relèvera pas, après les coups, ils vont le brûler. Son corps sera enlevé par les agents de la mairie de Douala 5e.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.