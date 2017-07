Cameroun: Sud - Plus de 125 millions pour les agriculteurs

D'une manière concrète, c'est un début de bancarisation de la paysannerie camerounaise. Ce qui signifie un début de l'épargne pour ceux-ci. Les subventions accordées oscillent entre 500.000 et 6 millions de F, pour les projets de groupements de producteurs, et de 5 à 30 millions pour ce qui est des projets des organisations professionnelles agropastorales. Il faut noter que, pour cette deuxième phase d'Acefa, une enveloppe globale de 23 milliards de F est prévue pour financer environ 5.200 projets sur l'ensemble du pays.

Les délégués régionaux du Minader et du Minepia ont remis lesdits chèques. Pour Bouba Moumini, ces financements viennent à la fin d'un processus débuté par l'accompagnement à l'élaboration des projets, puis à la sélection de ceux-ci. Il est question, pour lui, d'améliorer l'appareil de production, équiper ces producteurs en vue d'un accroissement de leurs rendements, et par conséquent un accroissement de leurs revenus. Les chèques d'un montant de 128.919.459 de F pour 17 groupements de producteurs, vont permettre à ceux-ci d'être en contact avec la banque.

La cérémonie de signature de conventions de cofinancement des projets et la remise de chèques aux organisations de producteurs de deux départements de la région du Sud s'est tenue le 7 juillet dernier. La salle de conférences de la délégation régionale du ministère de l'Agriculture et du Développement rural (Minader) à Ebolowa, a servi de cadre à cette cérémonie qui mettait les producteurs agropastoraux à l'honneur. C'était sous le regard de Bouba Moumini, coordonnateur national du Programme d'amélioration de la compétitivité des exploitations familiales agropastorales (ACEFA).

