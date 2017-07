Cameroun: La Lékié mobilisée derrière Paul Biya

Entouré pour la circonstance des fils du département occupant de hautes fonctions dans le pays, le Minader a appelé les uns et les autres à s'inscrire sur les listes électorales, condition sine qua non pour garantir à Paul Biya un vote massif. « Cette rencontre entre les chefs traditionnels de la Lékié et l'élite, nous a offert l'occasion de souligner qu'en cette année de veille électorale, il est très important de mobiliser l'électorat du département pour garantir le plus grand nombre de voix au président de la République, lors du scrutin de 2018 et des autres qui auront lieu », a expliqué Henri Eyebe Ayissi. « Il s'agit de dire à ces chefs que nous sommes ensemble.

L'engagement a été réaffirmé récemment, à la chefferie supérieure d'Endinding, village de la commune d'Obala, dans le département de la Lékié, région du Centre. Avec les chefs traditionnels du département, Henri Eyébé Ayissi, ministre de l'Agriculture et du Développement rural (Minader), élite de la localité, a saisi l'occasion pour appeler ses frères et sœurs à rester soudés derrière le président de la République, président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc).

