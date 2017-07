Cameroun: Est - 2 500 enfants vaccinés

Bertoua (Lom et Djerem) - La dernière campagne de vaccination gratuite contre la polio menée récemment dans la région de l'Est s'est déroulée de manière très satisfaisante.

Les chiffres en attestent. Au moins 2 500 enfants âgés de moins de 5 ans ont été vaccinés par les agents vaccinateurs, mobilisés et motivés par la délégation régionale de la santé. Des agents vaccinateurs qui sont descendues dans les coins et recoins des 14 districts de santé de la région de l'Est. Et avec au bout du compte des résultats appréciables. Le Dr Robert Mathurin Bidjang, délégué régional de la santé publique dans la région de l'Est, a expliqué que le Cameroun veille au grain et est déterminé à en découdre avec les maladies surtout celles menaçant les tout-petits.

Cette veille permanente passe, d'après lui, par des mesures appropriées à l'instar du vaccin, que l'Etat assure aux citoyens davantage aux plus petits. Il est à cet égard opportun de rappeler que la région de l'Est partage une longue frontière avec la Centrafrique, en crise depuis un certain temps. Et surtout, parce que beaucoup de ressortissants de ce pays frère ont trouvé asile au Cameroun, ils ont besoin d'être vaccinés au même titre que les citoyens camerounais.

« Les réfugiés centrafricains sont concernés par cette vaccination qui a été prolongée de manière exceptionnelle dans certaines zones pour qu'aucun enfant âgé de moins de cinq ans ne soit mis à la touche », a relevé le patron de la santé à l'Est. Cette campagne a été lancée personnellement par le gouverneur Grégoire Mvongo, qui a administré des gouttes de vaccin à des enfants au marché de Bertoua.