Cameroun: Santé publique - Une plateforme de lutte contre la corruption

L'avocat ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il annonce dans les prochains mois des campagnes de sensibilisation et de plaidoyer. En y adhérant à travers Ti-C, le Cameroun est le quatrième pays à utiliser cette plateforme après l'Afrique du Sud, le Kenya et la Tunisie.

En clair, ici il s'agit de dénoncer la corruption sans avoir peur des représailles. Cette plateforme a pour objectifs : renforcer la transparence, la recevabilité, la participation et l'intégrité dans la prestation des services de santé, de faciliter les dénonciations d'actes de corruption dans le secteur de la santé ceci à travers la sensibilisation et l'utilisation des nouvelles technologies pour encourager la dénonciation des pratiques de corruption. Maître Charles Nguini, entend par cet atelier renforcer d'avantage les stratégies mises déjà sur pied pour lutter contre la corruption notamment les boîtes à suggestions dans les hôpitaux.

Après une phase préliminaire de préparation et une enquête de terrain menée dans les hôpitaux cibles, notamment l'hôpital de district d'Efoulan et l'hôpital de district de Biyem-Assi, ce projet est entré dans sa phase de mise en oeuvre jeudi dernier à la Fondation Solomon Tandeng Muna au cours d'une cérémonie de lancement officiel.

« Corruption no sissia » vient de voir le jour .Il s'agit d'une plateforme de lutte contre la corruption créée par Transparency International-Cameroon. htapicam a pour objectif entre autres de renforcer la transparence et faciliter les dénonciations d'actes de corruption dans le secteur de la santé.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.