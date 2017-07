Cameroun: A l'assemblée nationale... - La rumeur lève l'immunité parlementaire de Joseph Wirba

Alors que beaucoup ont annoncé l'arrestation du député du Social democratic front (Sdf) samedi dernier lors de la réunion du bureau de l'Assemblée nationale au lendemain de la clôture de la session à la chambre basse, l'homme continue de jouir paisiblement de sa liberté.

Porté disparu depuis le début de la crise anglophone suite à un mandat d'arrêt émis contre lui par le délégué général à la sureté nationale Martin Mbarga Nguele , le député Sdf député de Jakiri département du Bui dans la région du Nord-ouest Joseph Wirba Mbiydzenyuy, présent pendant les travaux de la session de juin a failli perdre son écharpe et désormais vulnérable.

Cela aurait pu se produire si le dossier avait été abordé pendant la réunion du bureau tenue vendredi dernier à l'hémicycle de Ngoa Ekelle ; seulement et pendant que d'aucuns annonçaient que les carottes étaient cuites pour l'élu du peuple, Cavaye Yeguié Djibril certainement sur « très hautes instructions » n'a pas trouvé opportun de mettre cela à l'ordre du jour. Il s'est simplement limité d'aborder la question infrastructurelle du fait du caractère exigu de l'actuel édifice qui ne permet pas aux députés de travailler dans les conditions idoines.

Joseph Wirba sur qui pèse un mandat d'arrêt aurait subi le même sort que Paul Ayah Abine dans le cadre de la crise dite anglophone seulement ses camardes de parti et d'autres soutiens non identifiés ont pesé de leur poids pour que ce dernier continue de participer à l'élaboration des lois et au contrôle de l'action gouvernementale. Il est sorti du maquis à la faveur de cette session parlementaire qui vient de s'achever alors qu'en mars, l'élu de Jakiri était introuvable.

Ce qui a suscité envoi et interrogations sur sa personne. Sauf en cas de force majeure, Joseph Wirba devrait achever son mandat à l'hémicycle et ne pas subir le même sort que Dieudonné Ambassa Zang, député de la Mefou et Afamba qui s'était évaporé avant que non immunité ne soit levée.

Rebelote

Lors de la session de juin qui s'achève, Joseph Wirba de retour de son « exil » a eu un échange vif avec Cavaye Yeguié Djibril, c'était à la suite d'un face à face en novembre 2016. A chaque fois les deux représentants du peuple à l'assemblée nationale ont frôlé le ridicule. Dans le cadre de la crise anglophone, Wirba a pris position ouvertement pour que cesse « la marginalisation ». Pendant ce temps c'est John fru Ndi qui le désavouait ce qui n'a pas empêché à ce diplômé de l » université de Yaoundé de répondre au chairman en ces termes

«Je peux me tromper, mais je pense que votre silence total sur un sujet aussi important que j'ai soulevé et qui tient à coeur tous les Camerounais occidentaux, au pays et à l'étranger, encourage les oppresseurs à me traquer impunément. Votre silence m'a fait réaliser que j'étais seul et étant un homme qui peut se tenir sur ses propres pieds, je suis allé de l'avant pour défendre notre peuple et moi-même de mon mieux. Et Dieu merci, le peuple s'est tenu à mes côtés, m'a protégé et m'a défendu ».

On le soupçonne d'être proche du Scnc (southern cameroon and national council) et depuis 1990, il est militant de la cause anglophone et c'est pas aujourd'hui qu'il se laissera influencer soufflent certains de ses proches.