Madagascar: Remaniement imminent - Tazafy Armand pressenti PM, sept ministres en mauvaise posture

Mahafaly Olivier a été convoqué à Iavoloha alors qu'il devait assister hier à la célébration de la journée Mondiale de la Population à Morondava.

La composition du gouvernement pourrait être revue du sommet à la ... base après le 15 juillet.

Kolo Roger était resté 9 mois à la Primature. Jean Ravelonarivo, 14 mois. Quant à Mahafaly Olivier, son bail au palais de Mahazoarivo serait en passe d'être résilié incessamment, c'est-à-dire 15 mois après sa nomination le 25 avril 2016. Parmi les noms pressentis à sa succession, figure celui de Tazafy Armand qui quitterait alors Ambohidahy où il pourrait être remplacé au poste de ministre du Commerce et de la Consommation par Edgard Razafindravahy qui connaît le domaine, tout particulièrement la filière riz.

Claudine R. En plus de l'actuel chef du gouvernement qui risque de surcroît de céder le portefeuille du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation à un directeur en poste à l'Immeuble Patte d'Eléphant, sept ministres seraient en mauvaise posture. Il s'agit notamment de ceux qui ont pris la défense de Claudine Razaimamonjy ou qui sont réputés proches de cette dernière. En l'occurrence, le ministre de la Justice qui avait qualifié de « détention arbitraire », la garde à vue prolongée de la propriétaire de l'hôtel A & C au siège du Bianco à Ambohibao.

Vient ensuite le ministre de la Jeunesse et des Sports, Anicet Andriamosarisoa qui est considéré comme un protégé de Claudine R. qui l'entraînera dans sa chute. La ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Monique Rasoazananera est également taxée à tort ou à raison d'être proche de l'illustre détenue de la maison centrale de Manjakandriana. En tout cas, les problèmes récurrents au niveau des universités pour ne citer que le cas de Vontovorona pourraient en plus lui coûter son poste.

Paris. Pour avoir été parmi les premiers à prendre fait et cause pour la patiente de la Chambre 126 à l'HJRA, le ministre des Postes et Télécommunications Neypatraiky Rakotomamonjy n'est pas non plus à l'abri de l'opération « redressement d'image » mise en œuvre par le président de la République. Lequel pourrait également se séparer de son homonyme et non moins camarade de corps des experts-comptables, Gervais Rakotoarimanana.

Ce dernier est effectivement fragilisé par la grève du Sempidou et par les autres problèmes internes au ministère des Finances et du Budget où l'ancien Grand Argentier et actuel ministre de l'Eau, de l'Energie et des Hydrocarbures, Lantoniaina Rasoloelison pourrait opérer un retour en force à Antaninarenina, où il est du reste apprécié par le personnel du ministère. Sa présence aux côtés du chef de l'Etat lors de la récente rencontre avec le président français Emmanuel Macron était peut-être un indice quant à son « come back » à la tête du MFB.

Même indice pour Arisoa Razafitrimo qui était aussi de la partie à Paris où elle fait figure de candidate potentielle au poste d'Ambassadeur de Madagascar en France. Il n'est pas exclu que l'actuelle conseillère diplomatique à Iavoloha reprenne carrément son ancien bureau au ministère des Affaires Etrangères à la place d'Atallah Béatrice qui pourrait pour sa part, revenir à ses premières amours au palais de Justice à Anosy ou pourquoi pas à Faravohitra.