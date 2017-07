Madagascar: Jeux Corporatifs d'Antananarivo - Les fidèles de l'événement au rendez-vous !

Les Jeux Corporatifs d'Antananarivo 2017 s'acheminent vers un autre succès sans précédent. A 45 jours du coup d'envoi du 26 août en effet, les organisateurs sont déjà sur les brèches pour faire face à la ruée des fidèles de l'épreuve.

Des fidèles sans doute séduits par l'idée d'évoluer sur des sites aux normes internationales allant de la pelouse synthétique du stade de football à la piste en tartan pour l'athlétisme et même la surface rapide des courts de tennis.

Du grand luxe. Un grand luxe rendu possible par l'implication de la CNaPS qui sera à la tête d'un pool de sponsors et qui ne veut surtout pas rater cette grande première avec CRO.

Logiquement, la CNaPS va se mobiliser sur le terrain comme en dehors en alignant deux équipes pour cette édition 2017 dans le dessein de ne pas frustrer ses employés, puisque les règlements n'autorisent pour chaque entité, à moins de faire une double inscription, qu'une seule équipe de football à 7, une seule au volley-ball mixte, au basket-ball et au relais 4 x 100 m en athlétisme.

Par contre, une société a le droit de présenter cinq joueuses et cinq joueurs en tennis, cinq triplettes masculines et cinq doublettes féminines et cinq équipes de belote.

Week-end récréatif. Comme on ne change pas une formule qui gagne, cela explique cet engouement perceptible alors que nous sommes à Jour J-45.

Sur ce chapitre en effet, les fidèles de ce rendez-vous se sont déjà manifestés, car outre la CNaPS, il y aura le North & South Connexion, Value Data et Value UT, mais aussi Ambatovy, SICMA, les Assurances Aro, Gasy Plast et le plus fidèle des fidèles comme l'Institut Pasteur.

Une première fournée qui ouvre la voie à un bel optimisme à cette première à Vontovorona qui va également permettre aux enfants d'avoir leurs jeux à eux.

Le site de Vontovorona possède aussi une aire de jeu capable de satisfaire tous les enfants où toute la famille peut se retrouver entre deux matches.

Et ce n'est pas tout, car Vontovorona est également doté d'un grand restaurant servi par des gens du métier. Autant le dire qu'on a là une organisation des plus professionnelles pour passer un véritable week-end récréatif.