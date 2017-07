Madagascar: Musique - Florilège d'airs d'opéra avec Lalamozika

Lors de la rencontre entre le ministre en charge des Mines, Zafilahy Ying Vah et l'experte de l'UNICEF de Genève,… Plus »

De toute évidence, l'opéra a le vent en poupe. Dans la cacophonie de la musique d'aujourd'hui, les jeunes s'intéressent davantage au lyrique et à l'opéra. Lalamozika est une école de musique qui se trouve au 4e arrondissement. Les élèves y apprennent à chanter, mais aussi à jouer de divers instruments de musique comme la guitare, le piano... Les enseignants, eux, essaient de leur donner le maximum de bagages musicaux pour que ces jeunes puissent faire leur choix avec des capacités hors du commun. Verohanta Lalao Razakarivelo est une des élèves. Elle a suivi toutes les étapes de formations et a terminé le cycle 2, en 5 ans d'études. Le cycle 3 ne pouvant être fait qu'à l'étranger où il y a un Conservatoire de musique. Pour Verohanta Lalao Razakarivelo, Après ce concert, elle participera à un concours à l'étranger en octobre prochain.

