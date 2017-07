Cameroun: World Grand prix de Volleyball - La France honore ses ambassadrices

L'ambassadeur de ce pays au Cameroun a reçu lundi 10 juillet dernier la sélection victorieuse du regroupement de Yaoundé.

Une histoire de premières fois. C'est la première fois que la sélection nationale féminine française de volley-ball se retrouve ces dix dernières années en tête dans une compétition. C'était également la première fois pour ces joueuses de jouer en Afrique, davantage, la première fois à un World Grand prix de volley-ball féminin.

La compétition est à sa 25e édition. La France, parmi les équipes les plus faibles mondialement (44e), s'est retrouvée avec l'Algérie, l'Australie, le Cameroun, la Hongrie, le Mexique, Trinité-et-Tobago et le Venezuela dans le groupe 3. Lundi, c'était surtout la première fois pour Gilles Thibault, de recevoir une sélection nationale de son pays du haut de sa posture d'ambassadeur de France au Cameroun. Du coup, pour ces moments, la chape d'émotions est forte, les visages virent au rouge et les larmes emplissent les yeux.

Pour Gilles Thibault, c'est le moment de dire : « Merci ». Non seulement à cette équipe pour ses performances, mais aussi à l'Etat du Cameroun pour l'accueil et l'organisation du tournoi de Yaoundé. L'équipe de France a gagné ses trois matchs contre le Venezuela (3-2), l'Algérie (3-0) et le Cameroun (3-1). « Je devais les féliciter et leur dire merci. En plus, demain (hier, ndlr) à Lausanne, commencent les discussions sur le choix de la ville qui organisera les Jeux olympiques en 2024. Paris est candidate. C'est ma façon de soutenir la candidature de Paris qui a déjà le soutien du Cameroun pour l'organisation de ces J.O. », a laissé entendre Gilles Thibault.

Alexandre Rochelle, 33 ans, 115 sélections et libéro des Bleues s'est laissée séduire comme ses coéquipières par le Cameroun, l'accueil, et cette réception en leur honneur organisée par Gilles Thibault. Des victoires qui leur donnent des idées pour les J.O. auxquelles elles n'ont jamais participé.