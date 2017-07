Madagascar: Ambohimahasoa - Un réseau mafieux derrière les « dahalo »

Lors de la rencontre entre le ministre en charge des Mines, Zafilahy Ying Vah et l'experte de l'UNICEF de Genève,… Plus »

Ce serait la raison pour laquelle, des éléments de l'opération Mazava II menée par la Gendarmerie, l'Armée et la Police nationale dans la région Haute Matsiatra à l'heure actuelle sont tombés sur un fusil de marque Kalachnikov et 04 étuis de 7,62 quand ils ont fouillé la maison d'un suspect, lundi matin, dans le « fokontany » d'Ambohidrainony, commune rurale de Fiadanana. Ce journaliste évoque ce fait pour éveiller l'attention des autorités compétentes sur la gravité de la situation dans ce district.

C'est la raison pour laquelle, les « dahalo » ont eu plus de trois heures durant pour investir le village. Le pire est d'entendre dire que dans une telle circonstance, les assaillants enlèvent et violent les filles et cela se fait sous les yeux des parents des victimes. Ce genre d'atrocité devient fréquent dans ce district notamment dans les régions forestières comme Ambalakindresy et Fiadanana.

L'attaque suivie d'un incendie criminel qui a décimé une famille à Ambalamahasoa, commune rurale de Fiadanana, district d'Ambohimahasoa signifie que le phénomène « dahalo » empire plus dans cette circonscription. Ce fait a prouvé que la population n'est plus en mesure de se défendre.

