Cameroun: Mercato - L'exception Kameni

En dehors du gardien de buts international qui quitte l'Espagne, le marché des transferts n'est pas vraiment animé pour les Camerounais, même si certains ont pu se « loger ».

Les Camerounais n'ont plus la cote depuis des années sur le marché des transferts. On peut même dire que tout se passe dans la plus grande discrétion, avec souvent des destinations parmi les moins connues. Quand d'autres attendent toujours de se trouver un point de chute. Ceux qui ont trouvé des clubs Idriss Carlos Kameni avait prolongé son contrat avec Malaga (Espagne) jusqu'en 2020. Comme il l'avoue, il ne pensait donc pas quitter le club espagnol où il joue depuis 2012.

Mais Michel, le nouveau coach, ne compte pas sur le gardien de but de 33 ans. Ce dernier s'est donc engagé avec Fenerbahçe (Turquie) pour deux ans. Aurélien Chedjou va également rester en Turquie. Libéré par Galatasaray, le défenseur central a signé à Basaksehir, club de Super Lig jusqu'en 2019. Pour le défenseur Ernest Mabouka, ce sera Israël désormais avec le Maccabi Haifa, après le championnat national de Slovaquie.

Olivier Boumal, pour sa part, a choisi de rejoindre Liaoning (Chine) en provenance du Panathinaikos. Frank Kom est lui retourné en Tunisie après une expérience foireuse en deuxième division allemande, en signant à l'Esperance de Tunis. A ceux-là, il faut ajouter de jeunes inconnus qui tentent de se faire une place comme Franklin Wandja (Lorient), Felix Eboa Eboa (Guingamp), Nelson Mandela Mbouhom (Eintracht Francfort) ou encore Ignatius Ganako, 18 ans, qui va évoluer avec la réserve de Nice.

Ceux qui sont sans clubs Eric Maxim Choupo-Moting est sans club depuis la fin de son contrat avec Schalke 04. Et si l'on en croit les rumeurs, la Turquie serait une destination possible pour le Camerounais. Mais dans cette catégorie, on retrouve surtout un bon nombre de trentenaires qui ont fait les beaux jours de la sélection nationale à un moment. On cite pêle-mêle Enoh Eyong (Standard Liège), Jean II Makoun (Antalyaspor), Achille Webo (Osmanlispor), Gilles Augustin Binya (Elazigspor) ou encore Achille Emana (Gimnastic Tarragone). Marseille et ses mousquetaires L'Olympique de Marseille a conservé dans son effectif ses trois Camerounais.

Ainsi, Franck Anguissa Zambo a prolongé avec le club français jusqu'en 2021. Clinton Njie a été libéré par Tottenham qui a levé son option d'achat, et il appartient donc désormais à Marseille jusqu'en 2020. Avec encore deux ans de contrat, Henri Bedimo y reste aussi pour le moment, même s'il n'est pas certain d'avoir du temps de jeu. Moukandjo se cherche encore des rumeurs persistantes l'annoncent en Chine, où le capitaine des Lions indomptables pourrait bénéficier de conditions salariales appréciables.

Ce, malgré des propositions venues d'Italie, d'Espagne ou encore d'Angleterre. Mais pour le moment, rien n'est fait. Dans tous les cas, sauf revirement de dernière minute, Benjamin Moukandjo ne fera pas partie de l'effectif de Lorient pour la nouvelle saison, après la descente du club en Ligue 2.