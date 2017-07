Madagascar: Etablir un vrai dialogue entre les deux parties

Lors de la rencontre entre le ministre en charge des Mines, Zafilahy Ying Vah et l'experte de l'UNICEF de Genève,… Plus »

Aujourd'hui, on est arrivé à un certain durcissement avec le blocage de l'appareil judiciaire durant dix jours. On connaît la détermination des membres du SMM. Quelle attitude va adopter le pouvoir dans ces circonstances ? Va-t-il essayer de dresser les justiciables contre les magistrats ? La grève ne fait que débuter et le dialogue est nécessaire.

Le syndicat de la magistrature depuis l'élection des membres de son bureau est extrêmement actif et est décidé à redorer le blason de son corps, en faisant le ménage en son sein et en réclamant l'indépendance de la Justice. Il s'appuie sur des revendications qui ont été établies lors des assises de la magistrature. L'Etat avait pris acte de toutes les résolutions qui avaient été établies, mais il n'en a pas tenu compte.

Après la grève d'avertissement et l'échec du dialogue avec le pouvoir, ils ont décidé de passer à un stade plus important de leur mouvement en paralysant l'appareil judiciaire durant dix jours. Les conséquences sont dramatiques pour tous ceux qui ont affaire à la Justice. Les membres du SMM ont certainement envisagé les retombées de leur action chez les citoyens.

