Madagascar: Peinture - Tara Shakti expose au Carrousel à Paris

Née dans une famille d'artistes, Tara Shakti a fait ses études d'art à l'Accademia D'Arte Firenze pour apprendre l'ancienne technique des grands maîtres de peintures et de fresques. Elle a déjà exposé dans d'autres grandes villes du monde dont New York Chelsea pour le World Wide Art Show 2017 en juin dernier, mais aussi à Rome pour l'International Art Exhibition. Sans oublier Madagascar où elle a partagé la scène avec le peintre Andry Milay.

Cette expo met en valeur les dernières œuvres grand format, intitulées La Transmutation. La peintre explore, pour cette fois-ci, le thème de l'alchimie spirituelle, inspirée par ses recherches ésotériques et métaphysiques. Avec plusieurs années de recherches spirituelles auprès des Maîtres, Tara Shakti puise dans cet enseignement pour mieux s'en affranchir et créer un art mystique, spirituel et personnel.

Elle a rêvé d'une carrière internationale, la voilà qui parcourt le monde à montrer ses œuvres et ses inspirations, tout droit sortis de son monde. Tara Shakti exposera au Carrousel du Louvre à Paris du 20 au 22 octobre. La jeune artiste est parrainée par Vision Madagascar et participera donc à cette 20e édition du Art Shopping.

