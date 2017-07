Sénégal: Le come-back de Wade

La virulence dans le propos et la critique acerbe à l'endroit de son successeur ont laissé transparaître la tournure que pourrait prendre la campagne. Il a déclaré avoir accepté conduire l'une des deux listes de l'opposition pour « redresser » ce qu'il appelle un Sénégal en état de « déliquescence ». «J'ai entendu le message que le Sénégal va mal. Cette souffrance me fait mal, très mal. Ma famille politique s'est associée avec d'autres partis avec un objectif : faire partir Macky Sall », a-t-il lancé.

Son agenda prévoit, pendant près de trois semaines d'activité politique intense, plusieurs meetings aussi bien à Dakar que dans d'autres grandes villes du pays. Il est ainsi attendu à Touba et Tivaouane, deux cités saintes des confréries mouride et tidiane. Quelque temps seulement après sa descente d'avion à l'aéroport Léopold Sédar Senghor, Abdoulaye Wade s'est adressé à ses partisans et sympathisants.

