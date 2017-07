Cameroun: Fédérations sportives - On reparle des élections

Le ministre des Sports et de l'Education physique a installé lundi dernier un comité technique de réforme.

Haro sur l'amateurisme, la corruption et l'ignorance des textes. Voici le comité technique de réforme des fédérations sportives civiles nationales. Installé le 10 juillet dernier au palais des Sports de Yaoundé par le ministre des Sports et de l'Education physique, Bidoung Mkpatt, l'organe vient mettre fin au statu quo ambiant. Cette installation vient-elle déclencher le processus de renouvellement des organes dirigeants des fédérations ? Oui, à en croire le Minsep.

Depuis l'an dernier, le mandat des dirigeants fédéraux a expiré. Pour cause d'organisation de la coupe d'Afrique des nations de football féminin au Cameroun, le processus n'a pu se tenir. Les présidents tombaient donc dans le statut de l'illégalité. Et le 15 février dernier, au cours d'une réunion avec ces dirigeants-là, le Minsep reportait, sans délai, le processus de renouvellement des dirigeants des fédérations.

Après des consultations, les problèmes qui se posent au sein de ces associations sportives sont l'exclusion des membres élus, les problèmes de gestion financière et ceux liés à la non-acceptation de certaines ligues, apprend-on du directeur des normes et du suivi des organisations sportives au Minsep, Lucien Nanga.

Avec quatre vice-présidents, autant de rapporteurs et six membres, le comité devra examiner tous les contentieux existants dans chacune des fédérations et proposer des solutions. Ils devront aussi arrimer les textes organiques des associations à la loi de 2011, portant organisation et promotion des activités physiques et sportives. Le point sur les ligues fonctionnelles par fédération est attendu...

Le travail a débuté hier et ce, jusqu'à samedi 15 juillet. Des représentants de 45 fédérations seront entendus au stade Omnisports de Yaoundé lors des séances de travail. Mais les problèmes ne concernent pas toutes les fédérations. « Nous allons recevoir toutes les tendances et évaluer plaintes et complaintes », assure Lucien Nanga. Le Minsep, lui, souhaite une nouvelle ère marquée par la recherche de la cohésion et la performance.