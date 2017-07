Madagascar: Encadrement juridique des élections - La balle est désormais dans le camp de l'Exécutif

« Je vous invite à consulter le site web de la Ceni pour plus d'informations concernant le document relatant les recommandations issues des travaux de la commission consultative ». Ces propos ne sont autres que celles de Hery Rakotomanana, président de la Ceni (Commission Electorale Nationale Indépendante), hier lors d'un point de presse effectué au ministère de la Communication et des Relations avec les Institutions (MCRI).

En général, ledit point de presse a été, en quelque sorte, restreint dans la mesure où les journalistes présents n'ont pas pu poser toutes les questions que le public mérite de connaître, mais surtout, la plupart du temps, les réponses du président de la Ceni revenaient à la consultation du site de la commission. Pourtant, un peu plus en avant, il a affirmé être ouvert aux questions et aux remarques positives comme négatives. Quoi qu'il en soit, Hery Rakotomanana a informé que la balle est désormais dans le camp de l'Exécutif, car le document de 58 pages - élaboré par la commission consultative de réflexion et de proposition sur l'amélioration de l'encadrement juridique du processus électoral malgache - a été remis en main propre au gouvernement le 29 juin dernier. Par voie de conséquence, « la Ceni est complètement dessaisie par cette transmission », a-t-il informé.

Le point de presse d'hier a également été l'occasion pour Hery Rakotomanana de décrire quelques-unes des recommandations formulées dans le document stratégique. Il s'agit, entre autres, de « mettre en place le plus tôt possible la formation non permanente constituée par les représentants des candidats pour siéger à la Ceni ; d'élargir les attributions de la Ceni jusqu'à l'établissement du calendrier électoral et même jusqu'à la convocation des électeurs, de lui octroyer une indépendance effective sur le plan financier, de renforcer le principe de la neutralité de l'Administration par voie légale, de réguler le financement des campagnes électorales ».

Nonobstant leur qualité, seul le Parlement tranchera. Donc, il faut attendre, en principe, la session d'octobre. Mais à titre de rappel, Thierry Rakotonarivo a avancé, vendredi dernier, l'idée d'organiser une session parlementaire spéciale afin d'examiner ce document. Reste à savoir si le gouvernement s'apprête à convoquer le Parlement pour cela et conformément aux dispositions constitutionnelles.