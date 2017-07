Ile Maurice: Bel-Ombre - Après Le Chaland, un second hôtel pour le groupe Minor ?

«Il faut plus de transparence au sein de la SICOM.» C'est ce qu'a soutenu Satyen Bose Hoolass,… Plus »

Du côté des autorités locales concernées, on affirme n'avoir rien entendu au sujet de ce projet pour l'heure. Ce qui est du domaine public, c'est qu'Anantara Le Chaland Resort & Spa, un projet d'hôtel quatreétoiles de 164 chambres du groupe Currimjee (NdlR, qui a été jusqu'au 14 juin au cœur d'une bataille juridique entre le promoteur et le collectif Aret Kokin Nu Laplaz), sera géré par Minor. Soit le même groupe hôtelier que pour Avani.

Dans un communiqué, le directeur du groupe, Alejandro Bernabé, déclare qu'«Avani se développe rapidement, pas seulement dans des destinations urbaines telles que Dubaï, Busan et Auckland, mais aussi des resorts au Vietnam, aux Seychelles, au Sri Lanka et maintenant à l'Île Maurice». La chaîne Avani Hotels & Resorts dispose de 18 établissements, totalisant 3 562 chambres.

